Clara García: "a tres años de gestión, Perotti sigue improvisando en materia de educación"

La diputada provincial Clara García expresó su “profunda preocupación” en relación a las disposiciones contenidas en la Circular 04/22 del Ministerio de Educación de la provincia que se dio a conocer el último viernes. Allí se establece que las clases se extenderán hasta el 23 de diciembre para el nivel secundario, que durante ese período las escuelas deberán “diversificar las propuestas pedagógicas” y que se modifica el sistema de evaluación. “Una vez más, desde el gobierno de (Omar) Perotti se toman medidas sin consultar a ningún sector de la comunidad educativa, sin explicar ni fundamentar los motivos de dichas definiciones, dejando a la vista la falta de planificación previa y, en un marco más amplio, lo que venimos señalando desde el inicio de esta gestión: la ausencia de una política educativa clara y coherente”, sostuvo la legisladora y agregó: “Es así como, a casi tres años de mandato, sigue improvisando en una cuestión central como es la educación de nuestros jóvenes”.

García afirmó que la nueva circular de la Subsecretaría de Educación Secundaria “no hace más que generar confusión a directivos, docentes, familias y, por supuesto, a los y las estudiantes. Como ninguna de las anteriores, tampoco esta anticipó el proceso pedagógico que deberían seguir las escuelas”. Tras analizar las medidas, concluyó que “solo profundizan la crisis de la escuela secundaria y, de la manera en que en que han sido puestas en marcha, pueden agravar los niveles de abandono que este gobierno ha pretendido ocultar”.



“DIVERSIFICACIÓN

DE PROPUESTAS”

De acuerdo a la Circular 04/22, el Ministerio de Educación sugiere que durante las semanas de diciembre y hasta el día previo a la Nochebuena, los y las estudiantes que aprobaron las materias realicen “talleres, seminarios, socialización de contenidos, rondas de convivencia o espacios destinados a la ESI (Educación Sexual Integral)”. En este punto, García señaló que se trata de “una mera enunciación de instancias donde no quedan en claro las formas en que se llevarán adelante estas acciones, ni cuáles son los objetivos pedagógicos que se buscan”. En tanto, para los alumnos y alumnas que adeudan materias, el documento dispone que se destinen horas a un "período de intensificación", con trabajos de recuperación sobre los contenidos priorizados en cada espacio curricular. De no superar esta instancia, se prevé desarrollar un nuevo espacio a partir del 6 febrero de 2023. “Sin ningún tipo de planificación previa, se les pide a los y las docentes que trabajen en simultáneo con dos grupos, estrategias y objetivos diferentes. Suena a un castigo o represalia por las medidas de fuerza que realizaron durante el año”, opinó la legisladora.



FLEXIBILIZAR LA EVALUACIÓN

PARA OCULTAR NÚMEROS NEGATIVOS

Del texto oficial se desprende que, completada la instancia de febrero de 2023, las evaluaciones se realizarán a través de la presentación de un trabajo práctico o la realización de un trayecto evaluativo. “Este esquema no condice con la manera en que los docentes planificaron las actividades de este año, en torno a disciplinas. A último momento y sin argumentos claros, se pretende una evaluación por trayectos. No es coherente evaluar con formatos diferentes a los que se desarrollaron durante el año lectivo”, apuntó García en este caso. Por otra parte, los y las estudiantes de 3° a 5° (o 6° en las escuelas técnicas) promoverán al curso siguiente cuando no adeuden "más de dos trayectos curriculares de los cinco propuestos para el Ciclo Orientado/Segundo Ciclo". Cada "trayecto" está compuesto por varias materias.

Al respecto, la legisladora consideró que dicho mecanismo “claramente lleva a flexibilizar la aprobación de las materias. Pareciera que lo que se busca es que las estadísticas -esas mismas que este gobierno no publica y que venimos reclamando desde hace tiempo- muestren resultados menos desfavorables”. “No se trata de elevar la vara de la exigencia a costa de dejar afuera a muchos y muchas, ni de bajar el nivel de calidad educativa para incluir a todos y todas”, advirtió la legisladora. “Se trata de garantizar la mejor educación posible a todos los chicos y chicas de Santa Fe, un derecho sobre el que seguiremos reclamando al gobernador Perotti hasta el último día de gestión”, finalizó.