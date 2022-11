Licitación de la pavimentación de 16 KM de la ruta Nº 70-S

El gobernador Omar Perotti encabezó este lunes el acto de apertura de sobres con las ofertas económicas de la licitación para la obra de pavimentación de la Ruta Provincial N°70-s, en el tramo de 16 km que une las localidades de Aurelia y Bella Italia, en el departamento Castellanos, tareas que cuentan con un presupuesto oficial de 3.150.550.353,60 pesos.

Al referirse a las obras que se licitaron, el gobernador aseguró que “el trabajo en la región es el mismo que estamos haciendo en toda la provincia, convencidos plenamente de que una provincia que tiene un perfil agropecuario, agroindustrial, agroalimentario, no puede no tener comunicación en los lugares donde se produce, y es allí donde la decisión está tomada: que no nos vaya quedando un solo pueblo sin comunicación, una sola zona productiva sin su camino de la ruralidad”. “Nosotros creemos en ustedes, creemos profundamente en la actividad de nuestros productores, del arraigo de la familia rural, de la posibilidad de crecimiento de nuestros pueblos, y nuestros pueblos tienen su gente aquí y en la colonia, y la colonia se nutre cuando el pueblo tiene actividad y tiene comunicación, y cuando se pueden ir generando actividades que requieren poder salir todos los días”, agregó el mandatario.

Entonces se refirió luego a la ruta que va a unir Bella Italia con Aurelia: “Le vamos a sumar, como se suma en el resto de la provincia, la conectividad de alta calidad para que no quede un solo pueblo de la provincia sin estar conectado a internet”. Y remarcó que “estas obras se hacen porque creemos profundamente en ustedes, creemos en la posibilidad de desarrollo de cada uno de nuestros pueblos para que tengamos un equilibrio de población” y deseó “arrancar la obra lo antes posible para que cada uno de ustedes sientan que es un desafío de pensar la nueva Aurelia, la nueva localidad, de invertir sabiendo que esta obra está en marcha y que cada uno de las obras que ponemos en marcha cara a cara con ustedes, es porque asumimos el compromiso, porque están los recursos, es una obra que se va a empezar y que se va a terminar”.



UNA OBRA MUY ESPERADA

En su discurso, el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, destacó que “la obra fue pedida por muchas localidades de la zona y con esta gestión de Omar Perotti uno no termina de agradecer, porque no solamente las obras están en las grandes ciudades, sino también en las pequeñas localidades”. Mientras tanto, el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Oscar Ceschi, repasó las características de las tareas a realizarse y expresó que "venir a hacer esta apertura de sobres para que una localidad salga definitivamente del aislamiento y pueda integrarse a través de la cinta asfáltica es algo que emociona, sobre todo a quienes venimos de pueblos chicos, aislados", dijo el funcionario, quien reconoció que "todas las obras son importantes, pero algunas emocionan un poco más que otras, y esta es una de ellas". Ceschi agregó que “estas rutas pavimentadas, más todos los trabajos realizados a través de Caminos de la Ruralidad, son una muestra de la fuerte apuesta realizada por el gobierno provincial de acompañar a los sectores productivo y educativo”. Finalmente, el presidente comunal de Aurelia, Roberto Morel, afirmó que este es “un día histórico para la localidad, que cumple un sueño que se está haciendo realidad”, y mencionó en especial “a los presidentes comunales que nos están acompañando y al de Bella Italia, Héctor Perotti, con quien tramitamos esto juntos”. Morel también agradeció por la obra a “Vialidad, que siempre nos abrieron las puertas tan generosamente; al senador Alcides Calvo; y a nuestro gobernador”.



OFERTAS

Al llamado a licitación se presentaron dos empresas oferentes, Rava S.A. Construcciones, que cotizó los trabajos en $ 6.031.109.090,03; y la UT conformada por las firmas Néstor Julio Guerechet S.A. - Laromet S.A. - Obring S.A., que ofertó $ 5.494.837.630,95.



DETALLES DE LA OBRA

Los trabajos contemplan la pavimentación de 16 km de la RPN°70-S, entre su intersección con la RPN°70 (en Bella Italia) y el acceso a Aurelia. En ese tramo, la obra incluye un puente en el cruce a nivel con el Ramal 1 del Ferrocarril Mitre. También tendrá cuatro accesos: la rotonda de Bella Italia (donde comienza la obra), a la Escuela N°573, y en las rutas N°67-S y N°70. La estructura de la obra prevé una carpeta de rodamiento de concreto asfáltico en caliente de 7,3 metros de ancho, una base de concreto asfáltico en caliente, una subbase de estabilizado granular cementado y una subrasante mejorada con cal. A ambos lados de la calzada se prevé la construcción de banquinas de suelo vegetal de 3 metros de ancho, la conformación de cunetas de desagües, y obras complementarias como la construcción de alcantarillas laterales y transversales, barandas metálicas de protección, sistemas de iluminación led, señalización horizontal y vertical, entre otras.



PRESENTES

Del acto, realizado en la plaza central de Aurelia, participaron también el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna; el diputado nacional Roberto Mirabella; el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo; y los presidentes comunales de Bella Italia, Héctor Perotti; de Susana; y el presidente del Club Sportivo Aureliense, Carlos Astrada, entre otros.