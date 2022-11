A ritmo lento comenzó en Rafaela la aplicación de la quinta dosis

La provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Salud, comenzó este lunes a aplicar el tercer refuerzo de la vacuna contra el coronavirus, mediante la aplicación de una quinta dosis. Cabe destacar que esta nueva etapa de inoculación llega con la pandemia controlada, por lo que estará destinada inicialmente a los grupos con más riesgo y a personas mayores de 50 años. También implica a todas las personas mayores de 18 años con factores de riesgo, a todos los mayores de 12 años inmunocomprometidos, a todo el personal de salud, a todo el personal estratégico, como personal de fuerzas de seguridad, trabajadores de la educación, y por último a todos los trabajadores y residentes de instituciones de adultos mayores. Cabe consignar que esta dosis debe aplicarse cuando hayan pasado por lo menos 4 meses, o 120 días desde que se recibieron las últimas dosis. "Es muy importante que recibamos este refuerzo para mantener las defensas altas, para que los anticuerpos necesarios que nos defienden contra el Covid-19 no descienden en su curva y estemos preparados ante cualquier contacto que podamos tener con el Coronavirus”, había enfatizado Sebastián Torres, el subsecretario de Prevención en Salud.

En el caso de Rafaela, la vacunación está centralizada en la carpa del Hospital "Jaime Ferré" y de manera libre, sin turno previo, y en este primer día de actividad, solamente 46 ciudadanos fueron a vacunarse una vez más contra la enfermedad, siendo Moderna el tipo de vacuna elegida para este plan. En tanto, al mismo tiempo, algunos niños también fueron vacunados contra el sarampión, rubéola, paperas y poliomielitis recordando que este operativo se ha extendido un mes más, ya que hasta el momento en la ciudad se ha vacunado al 79% (54% a nivel nacional) de la población objetivo y se necesita alcanzar el 95% para que la situación esté controlada.

La misma está destinada a menores de 13 meses hasta 4 años, 11 meses y 29 días y las autoridades locales continúan buscando a esos mil niños rafaelinos que aún no se han vacunado, recordando que de acuerdo al Ministerio de Salud, las vacunas son requisito obligatorio para el ingreso al ciclo lectivo 2023 en todos los niveles.

A raíz del feriado administrativo de este martes por la fundación de la ciudad de Santa Fe, el hospital local tendrá hoy sus puertas cerradas, al igual que el próximo lunes, retomándose este miércoles la campaña en el horario de 7 a 17 horas. Hasta el momento, no hay casos activos ni pacientes Covid-19 positivos internados en los efectores de la ciudad.