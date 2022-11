Nuevo aniversario de Santa Fe

Hace 444 años que la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz fue fundada por el conquistador español Juan De Garay. En este marco, hoy la administración pública de Rafaela goza de asueto, mientras que para la actividad privada solo es un día no laborable. Esto significa que los comercios pueden abrir sus puertas en su horario habitual, y el empleado no puede negarse a ir a trabajar. En caso de que no concurra, se le puede descontar el día. Por otro lado, por esta jornada no le corresponden pagos adicionales ni horas compensatorias. Además, este martes no se dictarán clases en las escuelas públicas de la provincia y la Municipalidad de Rafaela, al igual que todas sus dependencias, no atenderá al público.



RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

Al ser hoy feriado en la provincia, los residuos de patios de nuestra ciudad correspondientes al sector 2 deberán sacarse esta misma noche, siendo retirados a partir del miércoles. Así, deberán disponer sus residuos los habitantes de los barrios San Martín, Juan de Garay, Ilolay, Los Nogales, Jardín, Antártida Argentina, Amancay y 17 de Octubre. Por otro lado, como todos los miércoles, el servicio recorrerá el sector 5: barrios Brigadier López, Villa Aero Club y Los Álamos.

Se recomienda a los vecinos que en este servicio se retiran hojas del barrido de veredas, residuos del desmalezado o corte de césped embolsados (no más de 10 bolsas), y ramas de hasta 2m3 atadas en manojos manipulables. Si exceden esos volúmenes, los mismos deberán ser trasladados al Eco Punto (frente al Cementerio) o al Complejo Ambiental (Relleno Sanitario - Camino Público Nº 20). El Eco Punto (frente al Cementerio) se encuentra abierto de lunes a sábados de 8:00 a 19:00, y el Complejo Ambiental (Relleno Sanitario), de lunes a viernes de 7:00 a 18:00, mientras que los sábados, de 7:00 a 12:00. El Complejo Ambiental permanecerá abierto este martes de 7:00 a 12:30.



SE VIENE OTRO FINDE LARGO

Mientras tanto, el próximo lunes 21 de noviembre será feriado nacional, con lo cuál vamos a tener un nuevo fin de semana largo, donde muchos tienen inquietudes en relación a cómo se desarrollará el trabajo tanto a nivel público como privado. El día domingo se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, y en Rafaela rige la Ley de Descanso Dominical. El día lunes, que será un feriado con fines turísticos, el sector comercial y de servicios podrá abrir abrir sus puertas, respetando la normativa laboral aplicable.