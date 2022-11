Nocturnidad: para Mondino, el Ejecutivo “está dormido” con esta problemática

La discusión sobre el ordenamiento de la recreación en horas de la noche se inició hace tiempo en Rosario y Santa Fe y, no sin dificultades, se intenta avanzar en un tema muy complejo a pesar de las muchas posibilidades que ofrecen para la distracción de los jóvenes estas dos ciudades.

En Rafaela, ese abordaje aún ni comenzó y el mayor inconveniente es, precisamente la escasísima, y poco atractiva, oferta de lugares para la distracción de los jóvenes.

Ceferino Mondino, junto a su par Brenda Vimo (Frente Juntos) ingresaron al Cuerpo legislativo una Minuta de Comunicación -aprobada por unanimidad el 29 de setiembre pasado- solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) que habilite una instancia de debate entre todos los sectores involucrados en la nocturnidad para generar una oferta que seduzca a los jóvenes y evitar que, entre otras situaciones riesgosas, los fines de semana, se trasladen a otras ciudades en busca de esparcimiento, deambulen en la noche por las calles de la ciudad con el peligro que ello implica, pero también para ponerle un freno a las concentraciones “descontroladas” que se producen en distintos puntos de la ciudad, provocando malestar en los vecinos.

Transcurrido el mes reglamentario y sin que el DEM haya dado señales de tener en cuenta el requerimiento del Concejo, los mismos ediles impulsores de la iniciativa presentaron otra Minuta, que ya tuvo despacho y llegará a la sesión del próximo jueves para ser sancionada, con expresa solicitud de una contestación inmediata.



NUEVO PEDIDO

En los fundamentos, advierten que “la cercanía de la llegada del clima propicio para las actividades al aire libre y los eventos sociales, culturales, gastronómicos, es que solicitamos una pronta respuesta al tratamiento de la nocturnidad en nuestra ciudad abarcando los aspectos sociales, económicos y de seguridad”.

“Estas actividades masivas (culminación de ciclos lectivos, graduaciones, despedidas de año), tanto diurnas como nocturnas, implican una importante convocatoria de personas, en su mayoría jóvenes en diferentes eventos en espacios tanto públicos como privados en la ciudad”, expresan la edil Justicialista y el Concejal PRO.

A su vez, remarcan con preocupación que “al estar circulando mayor cantidad de personas por las calles también se incrementa el tránsito de vehículos, y por consiguiente serán mayores los riesgos de accidentes viales” y en ese marco recuerdan que “los siniestros de tránsito se producen mayormente en el rango de edad de 18 a 30 años y en los horarios nocturnos”.



FALTA DE

GESTIÓN

Consultado por LA OPINIÓN, sobre la dilación que presenta el abordaje de este tema, señaló que “no se puede perder más tiempo y por eso ingresamos otro proyecto para solicitar el pronto despacho”.

“Queríamos -continuó- que se expida, pero no lo hizo, así que ya tenemos un acuerdo político en el Concejo que si el Ejecutivo no toma las riendas para empezar a hacer acciones que se necesitan, armaremos el debate y avanzaremos nosotros”.

Enseguida dejó claro su parecer: “me parece que el Ejecutivo, en ciertas problemáticas, está dormido. Va muy lento y la dinámica de la sociedad es muy rápida. Creo que es la falta de conducción, con equipos de trabajo, secretarías que van a otro ritmo de lo que reclama la sociedad”.

“Esto es una problemática que nos afecta a todos y, si bien somos conscientes que no habrá una solución inmediata, hay que ponerse a trabajar y empezar escuchando a los distintos actores: los jóvenes primero y luego a los empresarios”, enfatizó.

El único representante del PRO en el Concejo reveló “hay muchos empresarios de la noche que nos llamaron para participar, que están interesados y si el Ejecutivo no avanza llamaremos a una audiencia pública desde el Concejo que es una herramienta que es una herramienta que tenemos”

Luego con marcada inquietud indicó que le “hace un poco de ruido que estamos ya arriba de la temporada alta de lo que tiene que ver con la noche y no vemos ningún plan; los veo flojos de reflejos”.

“Pero todo se enmarca en lo mismo que vengo sosteniendo, que es falta de gestión, sin acción, los veo muy lentos en todo. Te puedo nombrar esto, te puedo nombrar el tránsito y varias cuestiones más”, cerró Mondino.