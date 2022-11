Biden y Xi Jinping en una cumbre en el G20

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El presidente chino, Xi Jinping, aseguró este lunes que está dispuesto a tener un intercambio de puntos de vista sincero y profundo con el presidente estadounidense, Joe Biden, sobre temas de importancia estratégica en la relación bilateral y sobre los principales problemas mundiales y regionales.

Xi comentó en una reunión que mantuvieron en el marco de la cumbre del G20 que se celebra en Indonesia, que espera trabajar con Biden para llevar de vuelta las relaciones China - Estados Unidos a la senda del desarrollo sano y estable en beneficio de los dos países y del mundo entero.

"El mundo espera que los dos países manejen de forma adecuada sus relaciones", enfatizó Xi, para quien "en esta época se están desarrollando grandes cambios nunca antes vistos y la humanidad enfrenta desafíos sin precedentes".

A su parecer, el mundo llegó a una encrucijada -planteó un cable de la agencia de noticias Xinhua- y en ese sentido, Xi puntualizó que a dónde ir desde el punto actual es una pregunta que no solo está en la mente de China y los Estados Unidos, sino también en la de todos los países.



LA PAZ MUNDIAL

Xi Jinping, insistió en que China y los Estados Unidos deben trabajar junto con todos los países para traer una mayor esperanza a la paz mundial, más confianza en la estabilidad global y un impulso más fuerte al desarrollo común.

"Los dos países deben tomar la historia como espejo y dejar que guíe el futuro", sentenció.

Las relaciones entre China y los Estados Unidos cayeron a su punto más bajo en décadas, empañadas por desacuerdos sobre una serie de temas; desde Taiwán hasta el comercio.

Los mandatarios sostuvieron sus primeras conversaciones en persona desde que Biden se convirtió en presidente.

"La cuestión de Taiwan está en el núcleo mismo de los intereses centrales de China, es la base del fundamento político de sus relaciones con los Estados Unidos, y constituye la primera línea roja que no se debe traspasar en los nexos", subrayó Xi Jinping.

Xi formuló esas observaciones y recordó especialmente los tres comunicados conjuntos de China - Estados Unidos. "Es el barandal y red de protección más importante para los lazos entre Beijing y Washington", aseguró.

"Es genial verte", le dijo Biden a Xi mientras lo rodeaba con un brazo, y agregó en comentarios pronunciados frente a los periodistas que estaba comprometido a mantener abiertas las líneas de comunicación a nivel personal y gubernamental.

"Como líderes de nuestras dos naciones, compartimos la responsabilidad, en mi opinión, de demostrar que China y Estados Unidos pueden manejar nuestras diferencias, evitar que la competencia se convierta en conflicto y encontrar formas de trabajar juntos en asuntos globales urgentes, cuestiones que requieren nuestra cooperación mutua", afirmó.

Mencionó el cambio climático y la inseguridad alimentaria como problemas que el mundo esperaba que abordaran los países a los que representan.

En respuesta a Biden, el mandatario chino dijo que la relación entre los dos países no estaba cumpliendo con las expectativas globales.

Ninguno de los líderes usó una máscara para protegerse de Covid-19, aunque los miembros de sus delegaciones sí lo hicieron.

El pasado domingo, Biden les había comentado a los líderes asiáticos en Camboya que las líneas de comunicación de Estados Unidos y China permanecerían abiertas para evitar conflictos.

Dl líder chino Xi Jinping también se encargó de aclarar que a pesar de que él y Biden mantuvieron comunicación mediante videoconferencias, llamadas telefónicas y cartas, ninguna de ellas puede sustituir verdaderamente a los intercambios en persona.