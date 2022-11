Rubiolo sigue entre los 34 para Escocia

Los Pumas están en Edimburgo y este lunes arrancaron con la preparación que los llevará directamente al partido del sábado con Escocia, en Murrayfield. Una buena noticia para Pedro Rubiolo es que continúa entre los 34 convocados. Recordemos que el rafaelino no quedó entre los 23 frente a Inglaterra y Gales.

También se lo pudo ver al capitán Julián Montoya involucrarse en algunos ejercicios específicos, luego de perderse el partido ante Gales por un traumatismo costal izquierdo sufrido hace dos fines de semana atrás con Inglaterra.Por su parte, Gonzalo Bertranou trabajó de manera diferenciada y no por que esté lesionado, sino para aminorar las cargas después de la gran cantidad de minutos que sumó. Además, Emiliano Boffelli arrastró un dolor muscular pero eso no le impidió entrenar.



DERROTA DE SANTA FE

Como viene sucediendo en los últimos años a nivel de juveniles, Santa Fe no pudo con Córdoba y perdió por 47 a 7 en el inicio del Campeonato Argentino M17 que se desarrolla en Mar del Plata. El representativo de la USR, que tiene seis jugadores del Círculo Rafaelino de Rugby en su plantel, tendrá su segunda presentación el miércoles a las 10.30 frente a Tucumán buscando llegar al quinto puesto de la zona Campeonato.