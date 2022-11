Contrapunto entre fiscales y defensas por la obra pública

BUENOS AIRES, 15 (NA). - Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola rechazaron ayer los planteos de nulidad formulados por los 13 imputados en el juicio por la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015, pero las defensas denunciaron que en realidad ejercieron una "réplica encubierta", pese a que expresamente dijeron que no necesitaban hacerlo.

Juan Martín Villanueva, el defensor de Lázaro Báez, advirtió esa situación y pidió una audiencia de "dúplica" para contestarle a los fiscales, pero el Tribunal Oral Federal número 2 sólo se la concedió por un tema puntual y rechazó por todos los demás planteos.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Fabián Basso y Jorge Gorini convocaron a una nueva audiencia para el próximo viernes a las 09:30 y, luego de ello, convocarán a las partes para que los imputados comiencen a pronunciar sus últimas palabras antes del veredicto.

La dúplica de la defensa de Báez se deberá limitar a la forma de obtener prueba durante el proceso sobre "el régimen al acceso a la información pública", pero no sobre el resto de las "ponderaciones" que efectuaron los fiscales a lo largo de más de tres horas de exposición.

Ayer, los fiscales anunciaron que no iban a "replicar" los argumentos de las defensas porque la acusación que formularon a lo largo de nueve jornadas y más de 70 horas de alocución se bastaban por sí solas.

Pero acto seguido ambos dedicaron más de tres horas a responderle, especialmente a Villanueva, a quien incluso le reprocharon lo que denominaron la "deslealtad" de su alegato.

Así, desmintieron que la prueba sobre el contenido del teléfono del ex funcionario José Francisco López hubiera sido incorporada a último momento en la acusación, al afirmar que estaba disponible desde 2018.

López había pedido la nulidad parcial de su alegato porque el tribunal había prohibido la utilización del contenido de su declaración como arrepentido en Cuadernos, pero los fiscales respondieron que ellos habían utilizado como documento el procesamiento dictado por el difunto juez Claudio Bonadio, en el que figuraba la declaración del ex funcionario.

Al final de la exposición, cuando Luciani y Mola pidieron el rechazo a todas las nulidades, la defensa de Báez y también el abogado Mariano Fragueiro Frías (por Héctor René Garro, el ex titular de Vialidad de Santa Cruz), advirtieron que so pretexto de no hacerlo, los fiscales habían "replicado" a las defensas.

El tribunal dispuso un cuarto intermedio para analizar la situación y finalmente terminó, en los hechos, rechazando los planteos de las defensas.