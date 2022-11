La inflación impacta en el mercado de autos usados

El mercado de autos usados sufre fuertes caídas como consecuencia de la pérdida de poder de compra, en medio de una inflación que no da tregua y disparó los precios de los vehículos, advirtió la Cámara del Comercio Automotor.

En octubre se comercializaron 118.203 vehículos usados, lo que representó una baja del 16% con relación a igual mes de 2021 (140.854 unidades). Si se compara con septiembre 2022 (136.913 vehículos), la caída es del 13,67%.

En los primeros 10 meses del año se vendieron 1.327.459 unidades, con una caída del 4,23% comparado con igual período de 2021 (1.386.115 vehículos).

Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor, admitió que es "preocupante" la caída. Explicó que "a la problemática ya conocida, falta de stock en los locales debido a no poder reponer los autos que se venden fundamentalmente por el mercado distorsionado en que estamos sumergidos, ahora se le suman los efectos que la inflación está ocasionando en el poder de compra de la gente y las cuestiones estacionales".

Señaló que "pese a estos inconvenientes, hacia fin de año estaremos en los volúmenes de venta del 2021". "A pesar de la coyuntura económica que estamos atravesando, esperamos que el gobierno apoye a nuestro sector, que tanto participa en la creación masiva de empleos como en el aporte de impuestos", sostuvo.



RANKING 10 AUTOS USADOS

MÁS VENDIDOS EN OCTUBRE

1) VW Gol y Trend: 6.871.

2) Chevrolet Corsa y Classic: 4.251.

3) Toyota Hilux: 3.538.

4) Renault Clio: 2.904.

5) Ford Fiesta: 2.629.

6) Ford Ranger: 2.563.

7) Fiat Palio: 2.450.

8) Ford EcoSport: 2.302.

9) Ford Focus: 2.288.

10) Toyota Kangoo: 2.221



PROVINCIAS QUE SUBIERON

EN ENERO-OCTUBRE

Formosa: 24,98%.

Santa Cruz: 6,36%.

Catamarca: 4,23%.

Corrientes: 1,53%



PROVINCIAS QUE BAJARON

EN ENERO-OCTUBRE

Chubut: 12,74%.

Tierra del Fuego: 10,78%.

Santiago del Estero: 8,12%.

Santa Fe: 7,20%.

La Pampa: 6,21%.

Entre Ríos: 5,49%.

Misiones: 5,25%.

Mendoza: 4,65%.

Río Negro: 4,49%.

Pcia. Bs. As.: 4,21%.

Jujuy: 3,95%.

CABA: 3,90%.

Córdoba: 3,68%.

San Juan: 3,30%.

San Luis: 2,89%.

Salta: 2,62%.

La Rioja: 2,29%.

Tucumán: 1,67%.

Chaco: 0,53%.

Neuquén: 0,42%.