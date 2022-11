"El objetivo es que haya más pymes de la Provincia que exporten", dijo Olivero

Como subsecretaria de Comercio Exterior y Nuevas Tecnologías de Santa Fe, el rol de Evelin Olivero está orientado, principalmente, a todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías de comercialización y de internacionalización. Teniendo una base sólida en todo lo relacionado al marketing, se ocupa de la venta digital hacia otros países para, de alguna manera, resolver lo que tiene que ver con la oferta exportable. "Estoy enfocada en esos temas que engloban nuevos canales comerciales de venta que salen un poco del comercio internacional tradicional, y que la pandemia vino a poner un pie en el acelerador", expresó la funcionaria rafaelina.

"Somos un equipo y nos encargamos todos de todo, pero sí estoy más abocada a lo relacionado al marketing y comercialización digital internacional a través del programa Santa Fe Exporta Digital. Igualmente, hay algunos desarrollos que tienen que ver con productos tangibles, pero nuestra tarea está mucho más relacionada a todo lo que es servicio", continuó.

La oferta exportable digital del área donde se desarrolla, cuenta con un catálogo digital on line que llevan a cada una de las ferias, misiones, rondas y los lugares donde va la Provincia y sus empresas a través del Ministerio de Producción, a cargo de Daniel Costamagna, y la Secretaría de Comercio Exterior, cuyo titular también es rafaelino, Germán Burcher. En el mismo aparecen más de 2000 empresas que quieren exportar o ya lo están haciendo. "Es más bien un canal de comunicación que luego puede derivar en algo comercial", explica Olivero.

Asimismo, la provincia cuenta con una tienda oficial en Mercado Libre, cuya idea es que las empresas comiencen a vender internamente en formato digital, para luego animarse y comenzar a exportar. "Con respecto al Cross Border, tenemos un programa de capacitación que lo dicta el eCommerce Institute de Buenos Aires, y que está relacionado con la capacitación de nuevos canales comerciales tanto de productos, servicios, tecnología y liderazgo femenino", sostiene.

Además de estas y otras responsabilidades que tiene en su cargo, Olivero suele viajar y participar de eventos que enriquecen su trabajo y equipo al cual pertenece.

Justamente, del 24 al 28 de octubre, participó del viaje a Silicon Valley, California -donde se encuentra la sede de muchas compañías emergentes y globales de tecnología-, acompañando a siete empresas santafesinas en una misión comercial.

El viaje fue organizado de manera articulada entre la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Comercio Exterior; el Consejo Federal de Inversiones (CFI); y la Región Centro, integrada por las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

Dicha misión se encargó de llevar a empresas relacionadas a la tecnología que fueron en búsqueda de una vinculación con USA, específicamente con la zona de Silicon Valley, para conocer cómo se maneja el mundo emprendedor allá, generar vínculos con compañías de otros países, y aprender cuales son las nuevas tendencias tecnológicas. "La misión fue muy variada, con la idea de que cada una de las empresas que viajaron se puedan llevar experiencias y noten hacia donde van las cosas desde el punto de vista tecnológico", comentó.

El viaje, como todas las misiones que realizan desde la Secretaría de Comercio Exterior, fue parte de uno de los programas que se llama Promoción Comercial y que engloba rondas de negocios, ferias o misiones como este caso, que pueden ser técnicas o comerciales. "En lo que va del 2022 llevamos desarrolladas 45 ferias, misiones y rondas dentro de lo que tiene que ver con Promoción Comercial en distintas partes del mundo¨, destacó Olivero en torno a uno de los ejes de la gestión del gobernador, Omar Perotti.

Este viaje a USA estuvo enfocado principalmente en todo lo que es tecnología, y se trabajó en conjunto con la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio. Juntos hicieron el reclutamiento, trabajaron con las otras provincias participantes y organizaron la travesía a la meca tecnológica y emprendedora más importante a nivel mundial donde surgieron empresas como Google, Facebook, Netflix y tienen sus sedes gigantes como Apple o Microsoft.

De Santa Fe viajaron representantes de seis empresas más docentes de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), ya que podían participar instituciones educativas, lo que, sumado a funcionarios, se conformó un grupo aproximado de 10 personas por provincia. En este sentido, fue muy valiosa la oportunidad de conocer la prestigiosa universidad de Stanford, las instalaciones de Berkeley University y de Sutardja Center for Entrepreneurship & Technology (SCET), situadas en la misma región.

"Santa Fe es una provincia que muchas veces se hace notar por la amplia variedad de productos que tiene y por la gran cantidad de empresas que se animan a viajar y a tener contacto con otros mercados. De hecho, es la segunda provincia que más exporta, entonces nuestras empresas, además de ser muy productivas, generan un enorme valor agregado en lo que venden y eso hace que se destaquen muchas veces en diferentes territorios, principalmente en lo que tiene que ver con tecnología y economía del conocimiento, que es una parte dentro de la provincia que está en auge, en desarrollo, y en donde realmente hay un diferencial interesante", afirmó Olivero.

Comentó también que se dio una vinculación muy enriquecedora entre las tres provincias que viajaron. "Una de las cosas más lindas que tuvo la misión fue el networking que se generó entre las empresas de las diferentes provincias. Eso fue super interesante. Incluso en algunas misiones viajan competencias y no hay ningún problema. Se genera un lindo clima", subrayó.

Lo más impactante de este viaje fue conocer todo lo que se viene en cuanto a inteligencia artificial, todo lo que se aproxima. En eso coincidieron en la visita que hicieron a la empresa Nvidia Corporation, que es la que hace las placas para computadoras. "Cuando preguntamos a todos qué fue lo que más les impactó, todos opinaron lo mismo, que es lo más asombroso que se viene", consideró.

La visita a Amazon asimismo fue muy enriquecedora porque estuvo enfocada en las empresas de Argentina, y eso fue muy valorado. En cuanto al acelerador de partículas que desarrolla SLAC (Centro del Acelerador Lineal de Stanford), todos coincidieron que "es algo de otro planeta, es algo nos supera a todos en lo que tiene que ver con el conocimiento, y es muy interesante como lo plantean y hacia donde quieren llegar con eso". "Y también todo lo que tiene que ver la interacción del mundo emprendedor que tiene Silicon Valley. Ellos están muy enfocados en la educación, el desarrollo de emprendimientos, en caer y volverse a levantar, en generar todo el tiempo nuevas empresas, y eso también impactó de manera general a todos", agregó la subsecretaria.

Por otro lado, tal como lo publicó LA OPINIÓN, Olivero también participó junto a Burcher, el presidente del Directorio de la EPE, Mauricio Caussi y la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Marina Baima, del Foro Mundial de Pequeñas y Medianas Empresas en Rosario. Como una de las expositoras, abordó su discurso hacia el tema de las pymes exportadoras. "Mostré un panorama de cómo estamos hoy en todo lo que tiene que ver con exportaciones de pymes", afirmó.

"Hoy en Santa Fe tenemos 730 pymes exportadoras; 96 localidades tienen alguna empresa que exporta. Hablé de cuáles son los países a donde más se exporta, y también sobre cómo las pymes eligen países principalmente regionales y lo que está cerca de Argentina para dar sus primeros pasos de internacionalización, y luego ir hacia otros destinos", reseñó. Además, compartió estadísticas y habló sobre Desafío Exportador, otro programa que tiene la secretaría, y que trabaja con una pyme en todo su proceso de internacionalización. "Se le brinda a la empresa un asistente técnico durante 6 meses de manera gratuita, y la acompaña durante todo el proceso de exportación", planteó.

"Por supuesto que todos los programas que tenemos en la Secretaría se vinculan uno con otro, es como una rueda…Pero el objetivo principal es que haya cada vez más pymes exportadoras, y también sensibilizar sobre lo importante que es la exportación para una empresa, para la generación de empleo y para la economía de una ciudad, de una región y de la Provincia. Otro de los objetivos es generar capacitaciones al respecto porque notamos que hay desconocimiento para dar este primer paso", consideró.

A nivel personal, Evelin, que tiempo atrás fue colaboradora de nuestro Diario escribiendo artículos de marketing y comercialización, es mamá de dos preciosas bebés. Con el gran apoyo de su esposo y de su equipo de trabajo, puede perfectamente llevar adelante su función, aunque a veces eso implique viajes incluso al exterior y una agenda apretada por la gran responsabilidad que su cargo le genera.