El precio de los agroalimentos aumentó 3,7 veces del campo a la góndola en octubre

El Índice de precios en Origen y Destino (IPOD), que elabora mensualmente la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), marcó que en octubre los consumidores pagaron en promedio 3,7 veces más de lo que cobraron los productores.

La entidad gremial empresaria informó que "la participación del productor en el precio final de venta bajó, en promedio, de 26,7 por ciento en septiembre a 24,7 por ciento en octubre". Además, la CAME indicó que "los productores de calabaza obtuvieron la mayor participación, mientras que la más baja ocurrió en el limón".

El IPOD frutihortícola, compuesto por 19 frutas y hortalizas, se multiplicó por 5,4 veces en octubre, por lo que el consumidor pagó $5,4 por cada $1 que recibió el productor frutihortícola.

En tanto, el IPOD ganadero, conformado por cinco productos y subproductos ganaderos mostró que el consumidor abonó 3,1 veces más de lo que recibió el productor. Entre los cinco productos que presentaron mayor diferencia entre los precios de origen y destino, se encuentran el limón (20,5 veces), la zanahoria (14), el zapallito (10,9), la naranja (8,3) y el pimiento rojo (7,7).

Con respecto a los cítricos, el limón fue el producto con mayor brecha entre el productor y el consumidor, registrando una caída mensual del 25 por ciento en los precios de origen -debido a un exceso de oferta en la provincia de Salta- y un aumento del 24% en góndola. La naranja, por su parte, no registró variaciones significativas en los precios al productor, pero en destino los precios aumentaron 8 por ciento.

En relación a las tres hortalizas, el precio de la zanahoria bajó 25,6% en origen y tuvo un aumento del 2,5% en góndola; el zapallito no mostró variaciones en los precios al productor, pero sí a nivel del consumidor, cayendo 29,5%; y el pimiento registró una caída del precio mensual del 52,4% en origen -está comenzando la temporada de pimiento rojo en provincias productoras como Salta y la producción disminuye el precio al no necesitar ser conservada en cámaras-, mientras que en destino se observó un aumento del 71 por ciento.

Entre los productos que presentaron menor diferencia entre el precio que recibió el productor y el que pagó el consumidor, se encuentran dos productos de origen animal, los huevos (2,3 veces) y el pollo (2,4), y tres frutihortícolas, la calabaza (1,7), el tomate redondo (2,6) y la berenjena (2,9). (NA)