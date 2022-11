Robó en la casa de su novia y lo atrapó al salir

Personal policial de la Comisaría 2a. tomó intervención, tras ser informados por el 911 que en la intersección de calles Paraná y Pellegrini -barrio 9 de Julio- había ocurrido un hecho contra la propiedad.

Al llegar se encontraron con una gresca de dos individuos en la vía pública, pudiendo establecer que uno de ellos era víctima y el otro el autor del hecho contra la propiedad.

El malviviente tuvo la mala suerte, que al escapar de la vivienda con su botín se encontró en la vereda de la vivienda con el novio de la víctima que acababa de llegar, por lo que se produjeron los golpes y forcejeos.

Al notar la presencia policial uno de ellos se retiró del lugar, en tanto que se procedió al traslado a sede policial del restante individuo, que fue identificado como Tomás Agustín C., de 18 años, a quien tras una requisa palparea se le encontró entre sus prendas un reloj de mujer y alhajas de fantasía (bijouterie), diciendo falsamente que eran de su expareja. Esto sucedió aproximadamente a las 23.00 del sábado en el citado barrio rafaelino.

Posteriormente, se hizo presente en la Comisaría el otro individuo que se había retirado de la gresca, afirmando que Tomás Agustín C. había ingresado al domicilio de su novia de 29 años, luego de romper una puerta de madera, cuando no había nadie en el lugar, reconociendo los elementos que llevaba Tomás C. como de propiedad de su novia.

Así las cosas, los uniformados de la Comisaría Seccional 2a. procedieron a la detención de Tomás Agustín C. de 18 años y el secuestro de una mochila negra y azul con la bijouterie entre otros elementos sustraídos.

Cabe agregar que se comisionó personal del Departamento Científico Forense, quienes procedieron al levantamiento de una huella dactilar desde el domicilio de la víctima, quien dio cuenta además que en la mochila había documentación personal y la suma de $7.000.

Al tanto de lo sucedido el fiscal de turno, Dr. Martín Castellano, este ordenó la detención comunicada del joven de 18 años, siendo notificado del inicio de un legajo penal en su contra por el delito de "robo simple" disponiendo su traslado a la Alcaidía donde quedó alojado.



ROBARON ZAPATILLAS

E INDUMENTARIA

Tras averiguaciones practicadas, personal policial de la Subcomisaría 1a. produjo requisas domiciliarias en dos viviendas de zona norte de la ciudad cuando el reloj marcaba las 3.00 de la madrugada de ayer.

En una de ellas se encontraron con un sujeto de 23 años que llevaba puesto un par de zapatillas marca Nike color negro y blanco similares a la descripción realizada por la víctima de una sustracción.

Por tal motivo procedieron a la detención de dicho sujeto y de otro de 19 años de edad y el secuestro de dichas zapatillas, además de una mochila negra y roja, dos chalecos negros uno con capucha e indumentaria mojada que guardaría relación con el ilícito.

Los individuos fueron alojados en la Alcaidía de la UR V.



HALLAZGOS DE

MOTOCICLETAS

Según fue informado oficialmente en la jornada de ayer, la Policía departamental continuó produciendo el hallazgo de motocicletas de dudoso origen en las últimas horas.

* En la madrugada de este domingo, personal de Comisaría N° 13 produjo el hallazgo y secuestro de dos motocicletas totalmente desarmadas. En intersección de calles Carlos Gardel y Progreso, una marca Corven con cuadro negro de la cual se trataba de determinar su propietario, y otra marca Keller que fuera sustraída el sábado en jurisdicción de Comisaría Seccional N° 15 en calle Martín Oliber y Bulevar Roca.

* En la mañana de ayer otra motocicleta fue hallada en Av. Estanislao del Campo. Personal policial de Comando Radioeléctrico produjo el hallazgo de una motocicleta marca Yamaha Crypton color negro en aparente estado de abandono. Recabando información se determinó que la misma había sido abandonada por su dueño debido a desperfectos mecánicos durante la madrugada. Se realizó el secuestro y entrega de la misma a su propietario.