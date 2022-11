Un rayo provocó la muerte de 65 terneros en Formosa

Un total de 65 terneros murieron al ser fulminados por un rayo en un establecimiento rural cercano a la localidad de Villafañe, en el sudeste de Formosa. El hecho se produjo este sábado en la estancia Las Cañitas, en la zona de Colonia Santamarina.

En ese establecimiento, personal de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), constató la muerte de 65 terneros de distintos pelajes y 200 kilos cada uno con diverso pelaje, informó el sitio de La Mañana de Formosa. Según la Policía local, el encargado del establecimiento ganadero alertó a las 15:15 de lo ocurrido en un sector descampado del establecimiento rural. Allí que se comprobó que las muertes correspondieron a 65 animales de engorde que se encontraban encerrados en un corral.

Los agentes de la UEAR detallaron el hecho ante el SENASA a fines de cumplir con los protocolos sanitarios.

Formosa y otras regiones del litoral estuvieron bajo lluvias intensas este fin de semana, al igual que otras zonas del país, se esperaba una mejora de las condiciones climáticas a partir de mañana.

Si bien no hay estadísticas conocidas sobre muerte de animales o ganado por rayos, según el sitio de National Geographic, se calcula que cada año los mismos caen sobre 240.000 personas en todo el planeta.

Por otro lado, as estimaciones de las muertes de humanos por la caída de rayos varían en forma pronunciada: uno de ellos ha sugerido 6.000 decesos al año, mientras que otro eleva esa cifra hasta unos 24.000.



INTENSAS LLUVIAS

Mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía un alerta por tormentas fuertes en la región, se produjeron entre ayer entre la tarde y la noche intensas lluvias en distintos puntos del Gran Buenos Aires, que ocasionaban algunos anegamientos.

En varios sectores se produjeron caídas de más de 60 milímetros de agua en media hora, lo que derivaba en anegamientos de calles y túneles, muchos de los cuales, por ejemplo los que atraviesan la Autopista Panamericana, tuvieron el tránsito interrumpido, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Además, al menos cuatro vuelos se encontraban demorados en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery.

Los densos aguaceros se explicaban en el escaso viento y en la permanencia de las nubes cargadas de agua por un lapso prolongado de tiempo en el mismo lugar.

El organismo lanzó una serie de recomendaciones a la población: permanecer en construcciones cerradas como casas; escuelas o edificios públicos: mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable; evitar circular por calles inundadas o afectadas ante riesgos de cortes del suministro eléctrico; evitar actividades al aire libre, y minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas. (NA)