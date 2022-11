Corach cuestionó a Bullrich por hacer "turismo electoral"

"Sin escrúpulos para hacer campaña, para mentir y hacer operaciones. Especialista en prometer. Incapaz de cumplir. En Santa Fe necesitamos que se haga política desde la buena fe. Basta de paracaidismo electoral", afirmó el ministro de Gestión Pública de la Provincia, Marcos Corach, en su cuenta de Twitter al salir a responder a la titular del PRO a nivel nacional y precandidata presidencial, Patricia Bullrich, por sus explosivas declaraciones del jueves cuando estuvo en Funes, cerca de Rosario, junto al diputado nacional, Federico Angelini.

¿Qué dijo la controvertida dirigente macrista? Prometió, en caso de asumir como presidenta en diciembre de 2023, "liberar a los rosarinos del Estado narco que rige la provincia" de Santa Fe, en lo que fue una nueva crítica a la gestión del gobernador, Omar Perotti.

"Me cae muy mal que se hagan esas cosas, parece que no asumen su responsabilidad. Hablo en plural, porque incluyo al ex ministro de Seguridad provincial Maximiliano Pullaro. Ambos (por Bullrich y el diputado santafesino) fueron directos responsables de la situación de Rosario", declaró después Corach a LT8, que publicó el diario La Capital.

El funcionario incluyó a Pullaro en su réplica porque el legislador cuestiona la política de seguridad del Gobierno provincial y basa su discurso de campaña como precandidato a gobernador en que tiene un plan para atacar esta problemática. Incluso el diputado radical compartió en sus redes sociales imágenes de su visita a la central de análisis criminal que tiene la policía de Miami, en Estados Unidos, país que visitó junto a Felipe Michlig y Sergio Basile entre otros.

Al cuestionar a Bullrich, Corach sostuvo que "tiene un nivel de irresponsabilidad en sus dichos que me enoja mucho, es insalubre que haga turismo electoral y declare ligeramente sobre la intervención de las fuerzas federales, sin escrúpulos". "Es cansador, porque sé lo que sufren los rosarinos con la inseguridad y porque todo lo que estamos haciendo no alcanza. Nuestro mayor esfuerzo está puesto, sin dudas, en la ciudad", agregó el ministro.

El jueves, la titular del PRO anticipó que en caso de llegar al gobierno nacional enviará una importante cantidad de agentes federales a Rosario y que si con esa medida no fuera suficiente para frenar la narco violencia está dispuesta a pedir al Congreso modificar la ley de defensa para que las Fuerzas Armadas puedan dedicarse a la lucha contra el narcotráfico.