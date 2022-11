Empató en Los Nogales y clasificación para Quilmes

Argentino Quilmes terminó celebrando el empate como una victoria. En la tarde de ayer jugaron Ferrocarril del Estado y el CAFÉ por la fecha 5 y penúltima de la zona 5 del torneo Regional Amateur y el 0 a 0, en Los Nogales, le terminó dando la clasificación a la segunda fase al Cervecero. Los dirigidos por Oscar Born siguen dependiendo de sí mismo pero tendrán una verdadera final el próximo domingo ante Sportivo Norte, que ayer ganó y también sueña con la clasificación.

Recordando que clasifican los dos primeros, y ante igualdad de puntos el primer desempate lo da los partidos entre sí la tabla quedó con Quilmes y Ferro en los 10 puntos, Sportivo con 7 y Libertad con 1. Y en la última fecha jugarán: Ferro vs Sportivo Norte y Quilmes vs Libertad.

El encuentro fue muy parejo y cerrado y a los 45 minutos el conjunto de Hugo Togni tuvo un penal a favor que ejecutó Claudio Albarracín y que contuvo Matías Grosso.

De cara a la definición, Ferro no podrá contar con una de sus figuras, Lucas Quiróz, quien vio la roja en la jornada de ayer.



Las formaciones de los equipos:



FERRO: Matías Grosso; Bruno Riberi, Santiago Aragoni, Marcos Eñiguez y Lucas Ibáñez; Agustín Zilli, Sebastián Barolo, Lucas Quiróz y Federico Malano; Joel Holmann y Fernando Romero. DT: Oscar Born.



QUILMES: Emanuel Pagliero; Alexandro Ponce, Jonathan Vásquez, Martín Albertengo y Kevin Acuña; Nicolás Vitarelli Gongora, Franco Baudracco, Diego Meza y Claudio Albarracín; Nicolás Pautasso y Manuel Bustos. DT: Hugo Togni.



Goles: no hubo.