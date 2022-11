El 'Santa' se llevó todo de Rafaela

El sábado 12 de noviembre de 2022 quedará marcado en la historia como el primer Seven nocturno de CRAR, en su edición XLVII. Y sin lugar a dudas que las condiciones climáticas también serán recordadas por mucho tiempo.

Fue una jornada histórica que tuvo la posibilidad de disputar las instancias finales con luz artificial, tras la colocación de la luminaria en las canchas principales de Rugby y Hockey.



Santa Fe Rugby Club se llevó la Copa de Oro tras derrotar en la final a Jockey Club de Rosario 24-5, encuentro que finalizó en la medianoche del sábado. El elenco de Sauce Viejo fue el verdugo de CRAR en cuartos de final, donde se impuso por 24 a 12. Fue la segunda vez que SFRC se queda con el Seven a Side Ciudad de Rafaela, su primera vez había sido en 1991.

La Copa de Plata fue para CRAI, que venció en la final a Sixty por 15 a 7. Mientras que la Copa de Bronce se la llevó CURNE de Resistencia que superó en la definición a Aranduroga de Corrientes 19-14.

Del principal certamen participaron 21 equipos que fueron divididos en siete zonas para jugar en primera instancia, todos contra todos en cada grupo y luego disputar las respectivas Copas con los Cuartos, Semis y Finales, los cuales fueron televisados en vivo y en directo por Santa Fe Canal.

También se jugó una nueva edición del Seven de Juveniles, donde los destacados fueron los siguientes elencos: M-15: Campeón: Estudiantes Paraná. Sub-Campeón: UNI Santa Fe. M-16: Campeón: La Salle. Subcampeón: UNI Santa Fe. M-17: Campeón: CRAI. Subcampeón: Rowing. Entre las tres categorías de Juveniles hubo 22 equipos.

En lo que respecta al torneo de Hockey femenino, CRAR marcó diferencias sobre el resto, quedándose con la Copa de Oro con el equipo Verde y los otros dos elencos del club local se adueñaron de la Copa de Plata (Blanco) y Copa de Bronce (Lila).

Y como si todo lo relacionado con el Seven fuera poco, también hubo Copa Santa Fe de rugby masculino. El certamen provincial disputó su primera fase con la presencia de Santa Fe Rugby Club, La Salle, Brown de San Vicente, Jorge Newbery, Querandí y el propio CRAR.

El ganador de la jornada fue Santa Fe Rugby Club, que superó en la definición a CRAR por 30 a 7. Previamente el Verde le había ganado a Brown 13-11. El 'Santa' definirá el certamen ante CRAI, lo que aún resta confirmar si finalmente dicho encuentro será en Rafaela o en la Autopista.

El Seven de CRAR es uno de los torneos más tradicionales y federales del interior del país, que se disputa de manera ininterrumpida desde 1976. El espíritu deportivo y las expectativas por poder desarrollar una nueva edición del evento más significativo del club, y de semejante envergadura, renacen año a año y en este 2022 lo transformó en una jornada única, histórica con la presencia de casi 1000 deportistas que vivieron un sábado a puro deporte y diversión en el CRAR.