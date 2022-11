¡La rafaelina campeón U14!

El Seleccionado U14 de la Asociación Rafaelina de Básquetbol tuvo un gran fin de semana en el torneo Provincial de la categoría jugado en Reconquista y Avellaneda y lo coronó con el título. En la jornada de ayer el representativo de la ARB derrotó en semifinales a Venado Tuerto por 56 a 49 y en la final se dio el gran gusto de vencer a Santa Fe por 60 a 57, quien había ganado todos su partidos por goleada.

Con el aliento de un numeroso grupo de familiares y dirigentes que se llegaron hasta el norte provincial, el estadio de Platense fue escenario de una dura batalla que los pibes dirigidos por Juan Andornino sacaron adelante con una gran personalidad, sin importar la derrota amplia que habían sufrido ante este rival en la etapa clasificatoria, informó el sitio Todo a Pulmón.

El que la rompió en la final fue alguien que no había tenida tanta participación ofensiva en los juegos previos. Santiago Lerman, uno de los chicos de Ben Hur en el equipo, se despachó con 18 puntos en 14 minutos. El resto estuvo repartido pero casi todos aportaron a la causa: 8 de Mateo Fessia, 7 Nehuen Rose, 6 Valentino Massi, 4 de Gino Gramaglia, Kevin Dubois y Nicolás Spilla, 3 de Gerónimo Faya, 2 de Renzo Ferrario, Faustino Kuhn y Thiago Collino, siendo Simón Fux el único que no anotó tantos.

Si se tiene en cuenta que el 3×3 fue subcampeón (campeón Santa Fe), con Máximo Clausen, David Sucatzky, Antonio Calcabrini y Francisco Gauna, el fin de semana fue casi ideal. Cuando se dice que el trabajo paga, no es una mera frase de ocasión. Este plantel comenzó a trabajar hace bastante tiempo y en Recoquista se vieron los frutos. Inclusive sus integrantes ya estaban confirmados hace varias semanas. Premio para Andornino y sus colaboradores (Matías Rojas, Sebastián Lorenzetti y Gabriel Benítez).