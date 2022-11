Comienza la aplicación de la quinta dosis de la vacuna contra el Covid

El Ministerio de Salud de la provincia dará inicio este lunes una nueva etapa de la vacunación contra el covid en todo el territorio santafesino con la aplicación de 5ta dosis o también denominada "tercer refuerzo", destinada a determinados sectores poblacionales definidos por edad, factores de riesgo o que se desempeñan en roles estratégicos.

Sebastián Torres, subsecretario de Promoción de la Salud de la provincia, detalló cuáles son esos grupos poblacionales: "Primero, los mayores de 50 años; segundo, las personas mayores de 18 años con factores de riesgo; tercero, todos los mayores de 12 años inmunocomprometidos; cuarto, todo el personal de salud; quinto, el personal estratégico como fuerzas de seguridad, trabajadores de la educación -como los docentes-; y sexto, todos los trabajadores y residentes de instituciones de adultos mayores". Asimismo, el médico indicó que la vacuna se puede aplicar solamente cuando hayan transcurrido, por lo menos, cuatro meses o 120 días de la última dosis. Sobre la importancia de colocarse esta quinta vacuna, remarcó: "Es necesario mantener las defensas altas, que los anticuerpos que nos defienden contra el Covid 19 no desciendan de su curva y podamos tener las defensas preparadas para cualquier contacto que podamos tener con el covid".



SIGUE LA INOCULACIÓN

CON 3ª Y 4ª DOSIS

Días atrás, Torres había señalado que, para la población general, sigue en pie la colocación de las terceras y cuartas dosis. En ese sentido, evaluó que un 70 % de la población tiene la 3° dosis colocada y un 30 % la 4°. "Los números muestran que hubo una postergación de estos refuerzos. Consideramos que es, por un lado, porque la población considera que la pandemia ya pasó y que el Covid 19 dejó de existir. En ese concepto hay una falta de percepción de riesgo que hace que la gente no considere necesario completar el calendario". En este sentido, aclaró que "en realidad la situación es que a la pandemia la logramos controlar gracias a la vacunación. No es que el virus se fue o cumplió un ciclo; lo que ocurrió es que los buenos niveles de cobertura que se lograron a nivel mundial permitieron doblegar la tercera ola a principios de año y la cuarta en mayo-junio de 2022". También se recuerda que sigue vigente la aplicación de las dosis para niños.



EN RAFAELA

Mientras tanto, en nuestra ciudad, este nuevo operativo de inoculación (el tipo de vacuna que se utilizará es la Moderna) se pondrá en marcha a partir de hoy, de manera centralidad en la carpa el Hospital "Jaime Ferré", en el horario de 7 a 17 horas de manera libre, sin turno previo, aunque la única condición es que sólo debe haber pasado 120 días de la cuarta aplicación. De todos modos, Luciana Díaz, la directora del vacunatorio del hospital local, explicó que en el efector "se

hacen testeos de anticuerpos en el horario de 8 a 10 horas en laboratorio y seguimos aplicando Moderna Pediátrica desde 6 meses a 2 años iniciando esquema. De 3 y 4 años se inician esquema y un refuerzo a los 4 meses, de 5 años a 17 años estamos colocando un refuerzo y en cuanto a los mayores de 18 años, donde se inician los esquema con 2 dosis con 28 días de intervalo, reciben 2 refuerzos con 120 días de intervalo. De ahí se conoce como primera, segunda, tercera, y cuarta dosis. Igualmente, se está vacunando a muy poca gente. El viernes hicimos 16 aplicaciones de Moderna y vacunamos a 40 niños de campaña". Por último, al mismo tiempo le recordó a los padres que "continuamos con la vacunación intensiva contra el sarampión, rubéola, paperas y poliomielitis por un mes más, hasta el 18 de diciembre, de 7 a 17 horas. Es importante que lleven a sus niños a vacunar, ya que aún restan unos mil chicos que aún no lo hicieron y en Rafaela necesitamos que el 95% de la población esté vacunada para poder controlar la enfermedad. Hay que encontrar a todos los niños nacidos entre el 1/11/2017 al 30/9/2021. Hasta el momento se ha vacunado el 79% de la población objetivo y la misma está destinada a menores de 13 meses hasta 4 años, 11 meses y 29 días". Cabe destacar que de acuerdo al Ministerio de Salud, las vacunas son requisito obligatorio para el ingreso al ciclo lectivo 2023 en todos los niveles.



SIN CASOS EN LA CIUDAD

Por su parte, Emilio Scarinci, el director del Hospital "Jaime Ferré", expresó en cuánto a la situación actual del covid en Rafaela que "la tasa de hisopados es muy baja. No hay casos activos actualmente y hace varios meses que no tenemos positivos internados".



EN EL PAÍS

A nivel nacional, un dato curioso que se dio a conocer en los últimos días en cuanto a la vacunación covid, es que mientras hay argentinos que ya se aplican la quinta dosis, aún hay más de mil por día que se están aplicando la primera dosis contra el virus SARS-CoV-2. Durante los últimos dos meses, fueron en promedio 1.318 las personas que iniciaron su primer esquema en el país. También hubo 1.452 personas por día que se dieron la segunda dosis. Mientras que en lo que concierne a la “dosis adicional”, se la aplicaron 154 habitantes por día y el primer refuerzo, 5.014 cada 24 horas. El segundo refuerzo registró un promedio de 5.864 pinchazos diarios en el lapso relevado. Si se suman todas las vacunas aplicadas en ese periodo, el total fue de 884.162, con un promedio de apenas 14.260 vacunas por día, muy lejos de los niveles de cuando el Covid era una gran amenaza sanitaria: el 7 de enero de 2021 -pleno auge de Ómicron- se logró el récord nacional con más de 571 mil pinchazos en un solo día. Todavía no hay datos sobre la cantidad de personas que se aplicó la quinta dosis.