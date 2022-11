Hallaron tres motos robadas en Rafaela, Sunchales y Humberto I

En momentos en que personal policial de la Comisaría Seccional 13a. se encontraba de recorridas preventivas, al hacer paso en la jornada de ayer por calle Carlos Gardel al llegar a la intersección con calle Progreso, divisaron una motocicleta color blanca, sin sus ruedas, constatando que se trataba de una motocicleta Guerrero Trip G 125, sin dominio colocado y en estado de abandono.

Por tal motivo dieron conocimiento al fiscal de turno quien dispuso que procedan al formal secuestro del rodado, y se lo traslade a sede policial en averiguación de su real procedencia.

Momentos después de realizar tareas investigativas pudieron establecer que el motovehículo había sido sustraído el 7 de noviembre último, desde un domicilio de calle Rosario al 1100.



ROBADA EN RAFAELA,

ESTABA EN SUNCHALES

En la jornada de ayer y relacionado a un hecho ilícito, personal del GOT (Grupo de Operaciones Tácticas) tomó conocimiento por parte de un joven de 23 años sobre una publicación en un grupo de compra-venta en la red social Facebook, en la que estaban ofreciendo a la venta su motocicleta marca Corven 110 c.c., la cual le fue sustraída desde el frente de su domicilio, por lo que había realizado la correspondiente denuncia policial en sede de la Comisaría Nº 15 de esta ciudad.

La víctima desconocía la identidad de quién la ofrecía, siendo así que de forma inmediata y en un trabajo coordinado entre personal del GOT y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Distrito Sunchales, establecieron la identidad y domicilio del presunto ladrón, siendo este un joven de 21 años.

Por tal motivo y con conocimiento del fiscal de turno, procedieron a colaborar con personal de AIC en una requisa en un domicilio de calle Entre Ríos bis al 200, arrojando resultados positivos en cuanto al hallazgo y posterior secuestro de la motocicleta cuya numeración de motor y chasis coinciden con la denunciada.

Como algunas de sus partes plásticas no fueron halladas en ese domicilio, realizaron otra requisa en el domicilio del padre del involucrado, en calle Neuquén al 100, donde procedieron al secuestro de pechera y plásticos laterales que pertenecerían a la misma moto. Una vez finalizado se remitió lo actuado y el secuestro a sede de la AIC de Sunchales.



HALLARON UNA MOTO

EN HUMBERTO PRIMO

Efectivos de la Comisaría Nº 7 de Humberto Primo tomó conocimiento en horas de la noche del jueves, sobre que un motovehículo en estado de abandono se encontraba en calle Juan J. Paso y Ferreyra.

En el lugar corroboraron que se trataba de un motovehículo marca Corven Energy 110 c.c. que había sido sustraído momentos antes, delito en el cual resultó víctima una mujer de 30 años.

Se dio conocimiento al fiscal de turno quien dispuso el secuestro del birrodado y que sea restituido a su legítima propietaria.