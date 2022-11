Con una brillante cena show, el Sindicato de Luz y Fuerza de Rafaela celebró sus 75 años

Una espléndida noche de festejos vivió el Sindicato de Luz y Fuerza de Rafaela el pasado sábado 5 de noviembre, en la celebración del 75º aniversario de la institución, que fue creada el 7 de noviembre de 1947 bajo la denominación Asociación del Personal de la Usina Eléctrica Municipal de Rafaela. La fiesta se adelantó al sábado y no pudo ser mejor: con la presencia de los máximos referentes de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, que acompañaron al equipo de trabajo que encabeza Sebastián Beccaría y a los afiliados de la entidad.

El Pabellón de Industrias de la Sociedad Rural de Rafaela vistió sus mejores galas para una fiesta inolvidable, que cerró con un show espectacular. Como un gran secreto se mantuvo en reserva el nombre de quien protagonizaría ese show e incluso durante la cena la gran mayoría de los invitados no conocía a quien aparecería sobre el escenario al cerrar la noche. Finalmente, la sorpresa se develó cuando se hizo dueña de la noche Karina, la Princesita, una verdadera “reina” de la música tropical a nivel nacional.



Antes de la cena se realizaron la bienvenida de los presentes. Además de todos los integrantes de la Comisión Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza de Rafaela estuvieron protagonizando el momento el secretario general de la FATLyF, Guillermo Moser; y su segundo en la jerarquía de la Federación, Alfredo Romero; y el subsecretario de Hacienda de la Federación, el rafaelino Enrique Ruppen, así como secretarios generales de organizaciones hermanas que llegaron para acompañar la celebración.

Beccaría, al hacer uso de la palabra, rescató el valor del sentido de pertenencia de la familia lucifuercista a la entidad sindical, que hizo posible enormes realizaciones a lo largo de los 75 años de historia. Realizaciones que no sólo se reflejan en el capital social puesto al servicio de los afiliados, sino en una comunión de intereses que permitieron en distintas épocas sostener el carácter estratégico de la Empresa Provincial de la Energía, así como las conquistas gremiales que hoy son derechos consagrados de los trabajadores del sector.

En el mismo sentido, Guillermo Moser expresó también la importancia de las luchas realizadas por los trabajadores y el carácter esencial que revisten las labores de los afiliados de Luz y Fuerza. En ese marco, Moser aprovechó para insistir con la necesidad de eliminar el cobro del Impuesto a las Ganancias, que penaliza a los salarios de los trabajadores que mayores retribuciones perciben. “Es un impuesto al trabajo”, sentenció. En la semana, Moser estuvo reunido con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para cerrar importantes modificaciones en el régimen de movilidad jubilatoria de los pasivos de Luz y Fuerza que cobran jubilaciones nacionales.

Entre las autoridades presentes en las mesas que presidieron la celebración estuvieron el intendente Luis Castellano; el diputado nacional Roberto Mirabella; el ministro de Gestión Pública de la Provincia, Marcos Corach; el presidente del Directorio de la EPE, Mauricio Caussi; el jefe de gabinete municipal, Marcelo Lombardo; los concejales Lisandro Mársico y Martín Racca y el secretario general de la CGT Rafaela, Roberto Oesquer.



LOS SORTEOS

Los grandes premios que puso en juego el Sindicato para esta celebración extraordinaria también fueron una poderosa atracción en la noche. En primer lugar y bajo la supervisión de un escribano público, se sortearon diez televisores, que fueron para los siguientes ganadores: Rafael Canfolonieri (Bauer y Sigel); Alejandro Socetti (San Antonio), Federico Ricca, Victoria Berino, Claudia Panero, Stella Gallo, Franco Batistón, y Adriel Lapasín, todos de Rafaela; Diego Di Nono (Monigotes) y Facundo Rosso (María Juana).

También se pusieron en juego tres motos las ganaron Lucio Leurino, Marcelo Socetti y Mauro Busto, todos de Rafaela.

Finalmente, un Renault Kwid cero kilómetro fue ganado por Antonio Coronel, de San Vicente.

Baile, mesas de tragos y un trasnoche espectacular le pusieron el marco definitivo a una celebración brillante del Sindicato de Luz y Fuerza de Rafaela.