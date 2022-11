Llega el estreno de "Retazos de navidad"

Hoy se estrena la comedia musical "Retazos de navidad" en el Teatro Lasserre, con una función a las 19:00 y otra a las 21:00.

Con más de 100 personas en escena y otras también afuera coordinando, asistiendo y ayudando, se espera que la obra cumpla con las grandes expectativas del público. Los alumnos de Fit Club, espacio dirigido por Virginia Borgna, se preparan hace tiempo para brillar sobre el escenario y para obtener grandes resultados.

Como se adelantó en este medio, la historia, basada en el Cuento de Navidad, del británico Charles Dickens, cuenta en esta nueva versión la vida de Amelia. Esta empresaria, a partir de la muerte de su mamá cuando era muy chica, se va a vivir a Santa Fe, lejos de su familia y sus amigos. Ella nunca más vuelve a Rafaela y se vuelve una persona fría que no quiere vincularse con nadie. Cuando fallece su padre, vuelve a la ciudad y se tiene que hacer cargo de la empresa en quiebra. Esta navidad se encontrará con su ciudad natal, con amigas de la infancia y con algunas visitas un tanto inesperadas.

En diálogo con la directora de Fit Club, comentó: "Van a cantar mucho, hay canciones muy conocidas. Creo que la gente se va a prender cantando, bailando. La temática es muy linda y es próxima a la navidad. La gente también está más sensible, llega fin de año y son épocas que a mí me sensibilizan mucho. Hay canciones que traspasan el corazón, así que se van a emocionar".