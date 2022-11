Ferro y Quilmes van por el pasaje a una nueva ronda

Habrá duelo de punteros este domingo desde las 18 en barrio Los Nogales. Ferrocarril del Estado recibirá a Argentino Quilmes en el partido saliente de la jornada en nuestra ciudad en el marco de la quinta fecha del Regional Amateur. Los líderes de la Zona 5 jugarán bajo el arbitraje de Darío Suárez.

En esta penúltima jornada de la primera ronda en la Región Litoral Sur del Regional Amateur, varios equipos pueden tener la chance de abrochar la clasificación. Es el caso de Ferro y Quilmes, que con una victoria habrán conseguido ese primer objetivo aún restando tres puntos en juego. El empate no les caería mal, pero saben que si Sportivo logra una victoria, la definición debería esperar hasta el otro fin de semana.

Por su condición de local, los Bichitos Colorados tienen un plus, máxime con la normativa que no puede ingresar público visitante en esta categoría. El equipo de Oscar Born regresa a su cancha luego de un mes, ya que solamente disputó allí la primera fecha cuando le ganó a Libertad. Después, ganó dos de los tres encuentros que siguieron.

Los cerveceros, por su parte, tienen el plus anímico por el Regional tras haber dado un paso gigante venciendo nuevamente a Sportivo Norte, pero entre semana tuvieron la derrota en la Supercopa Departamento Castellanos de la Liga Rafaelina, ante Ben Hur. Igual se trata de un plantel de muchas batallas y su técnico Hugo Togni rápidamente le hizo cambiar el chip al plantel para enfocarse otra vez en esta competencia.

Las probables formaciones:

Ferro: Grosso; Ibañez, Aragoni, Zbrun, Andrada; Hollman, Barolo, Zilli, Quiroz; Malano y Romero. DT: Oscar Born.

Quilmes: Pagliero; Ponce, Vásquez, Albertengo y Braccacini; Kevin Acuña, Baudracco, Pautasso y Diego Meza; Cristian Albarracín y Bustos. DT: Hugo Togni.

Posiciones: Ferro y Quilmes 9; Sportivo Norte 4; Libertad 1.