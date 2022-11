Los Pumas cayeron ante Gales

La Selección argentina de rugby, Los Pumas, no pudo en su visita a Gales y perdió por 20 a 13, en el marco de su segundo partido por la ventana internacional de noviembre, que se desarrolla en Gran Bretaña. Los Pumas lograron ponerse en ventaja en la primera clara que tuvieron, a los ocho minutos, por medio de un penal de Emiliano Boffelli, acción que volvió a repetir el protagonista instantes más tarde, para darle a Argentina una ventaja de 6 a 0.

El resultado dio indicios de una buena jornada para el combinado nacional, sin embargo, pasada la media hora, Faletau descontó para Gales con un Try para ponerse a tiro y en la conversión posterior, Anscombe adelantó a su equipo con un marcador de 7-6.

Antes de terminar la primera etapa, Los Pumas recibieron un nuevo golpe por parte de los europeos cuando nuevamente Anscombe anotó de penal y llevó la ventaja 10 a 6 en Cardiff.

Ya en el complemento, Argentina no comenzó bien el trámite del encuentro y para complicarse aún más el panorama, una jugada desafortunada por parte de Juan Cruz Mallia derivó en un nuevo try de Gales: el rugbier argentino quiso ganar metros con una "patada", pero la pelota pegó en Tomos Williams y corrió para apoyar y darle cinco puntos más a su equipo que logró ponerse 17-6 con la conversión de Anscombe.

Posteriormente, los "Dragones" contaron con un nuevo penal, pero en esta oportunidad fue Priestland quien anotó los tres puntos y encaminó el tanteador con una diferencia albutada, sin embargo, Los Pumas a 10 minutos del final, por medio de Nahuel Tetaz Chaparro anotó un try, y Boffelli que concretó la conversión, pusieron las cosas 20 a 13.



GALES 20 - ARGENTINA 13

Estadio: Principality Stadium de Cardiff. Árbitro: Damon Murphy (Australia).

Gales: Gareth Thomas, Ken Owens y Lewis; Will Rowlands y Adam Beard; Lydiate, Justin Tipuric (capitán) y Taulupe Faletau; Tomos Williams y Anscombe; Rio Dyer, Nick Tompkins, George North y Cuthbert; Louis Rees-Zammit.

Cambios: 27’ Jack Morgan por Dan Lydiate, 52’ Owen Watkin por Nick Tompkins, 55’ Rhys Priestland por Gareth Anscombe, 61’ Rhodri Jones por Gareth Thomas, 72’ Ryan Elias por Will Rowlands, 74’ Sam Wainwright por Dillon Lewis. Entrenador Wayne Pivac.

Los Pumas: Juan Cruz Mallía; Mateo Carreras, Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Pablo Matera (capitán) Marcos Kremer y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Agustín Creevy y Thomas Gallo.

Cambios: 48’ Ignacio Ruíz por Agustín Creevy, Nahuel Tetaz Chaparro por Thomas Gallo, 55’ Facundo Isa por Tomás Lavanini, 59’ Matías Orlando por Matías Moroni, 18. Eduardo Bello por Francisco Gómez Kodela, 65’ Eliseo Morales por Gonzalo Bertranou, Lucas Paulos por Marcos Kremer y 67’ Tomás Albornoz por Santiago Carreras. Entrenador: Michael Cheika.