La lluvia no frenó la pasión por el Seven del CRAR

Fue un sábado pasado por agua en Rafaela y la región, con más de 40 milímetros que cayeron desde las primeras horas de la madrugada. Confirmando los pronósticos en ese aspecto, la 47ª edición del Seven a Side "Ciudad de Rafaela" se realizó con canchas que estuvieron pesadas con el transcurrir de los partidos, pero que soportaron de buena manera todo el trajín de las distintas categorías.

Los equipos que habían comprometido su presencia respondieron favorablemente en su mayoría, conformando un muy buen espectáculo que tenía su punto culminante al cierre de nuestra edición en la cancha Nº 1, que inauguró en la semana su iluminación junto a la de hockey. Lógicamente, la cantidad de público presente fue menor a la que se hubiera dado en condiciones normales de lo climático, pero igualmente el predio tuvo muchos visitantes durante la jornada.

Cerca del mediodía comenzó la actividad con los Seven de Juveniles, que tuvieron estos resultados: M15, campeón Estudiantes, subcampeón Universitario; M16, campeón La Salle, subcampeón Universitario; M17 campeón CRAI, subcampeón Rowing.

Luego fue el turno de la Copa Santa Fe (modalidad de 15), donde la final zonal se la llevó Santa Fe Rugby que se impuso ante CRAR. El equipo rafaelino previamente le había ganado a Brown de San Vicente por 13 a 11.

En cuanto al Seven tradicional, CRAR con su equipo A o Verde llegó hasta cuartos de final. En la fase de clasificación derrotó a Regatas Resistencia por 26 a 0 y luego perdió ante Old Resian B por 10 a 7, mientras que en la etapa eliminatoria perdió frente a Santa Fe Rugby por 24 a 12.

El equipo B o Blanco de la entidad anfitriona cayó ante Jockey de Rosario por 10 a 5, mientras que luego le ganó a Santa Fe Rugby B por 19 a 7 y a Duendes por 10 a 7

En cuanto al Seven de Hockey, se desarrollaba con cinco equipos de jugadoras de la institución ya que la lluvia hizo que bajara la cantidad de equipos que previamente habían comprometido su participación.