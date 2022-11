Lo Celso y su dolor

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Giovani Lo Celso, futbolista de la Selección argentino y Villarreal de España, lamentó no poder ser parte del combinado nacional en el Mundial de Qatar 2022 por su lesión y aseguró que que intentó estar "por todos los medios posibles" en la nómina de convocados.

"La verdad que fueron días muy duros y tristes para mí. Como sabrán la lesión me tendrá apartado un tiempo de las canchas.

Cualquier niño sueña con estar en el torneo más lindo del mundo", escribió el mediocampista, que es una pieza clave para el entrenador Lionel Scaloni, en su cuenta oficial de Instagram.

En el mismo sentido, aclaró: "Intenté por todos los medios posibles pero no hubo forma. Le deseo lo mejor al grupo que le toca ir, no tengo dudas que representará al país de la mejor manera. Estaré apoyando como un argentino más desde donde sea".

Por último, el futbolista que fue el mayor asistidor de la Selección en las Eliminatorias agradeció a "todos los mensajes de apoyo" que recibió luego de que se confirmó su baja por la operación que deberá someterse por un desprendimiento muscular en la pierna derecha.