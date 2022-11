Alarma para el Ecuador de Gustavo Alfaro

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Ecuador no pudo ante Irak e igualó 0 a 0 en un amistoso previo al Mundial de Qatar 2022, en el que se encendieron las alarmas del cuerpo Técnico, comandado por el rafaelino Gustavo Alfaro, por el futbolista Byron Castillo, quien se retiró lesionado.

En el marco del último encuentro preparatorio para la Copa del Mundo en suelo qatarí, el entrenador argentino Alfaro ultima detalles antes de presentar la lista definitiva y podría darse la baja del Castillo, el jugador que desató la polémica con Chile y Perú que reclamaron ante el TAS por falsificación de documentación.

El lateral derecho, protagonista de una larga polémica acerca de su nacionalidad, sufrió una fuerte infracción que lo obligó a abandonar el campo de juego con mucho dolor a los 36 minutos del primer tiempo, cuando intentó desbordar por su sector.

En búsqueda de poder avanzar con la pelota dominada fue derribado por el irakí Hussain Ghasem, quien se barrió peligrosamente y terminó golpeando al defensor en su pierna izquierda.

Pese a ser atendido rápidamente por los médicos, Castillo no pudo continuar y se retiró visiblemente dolorido, generando una incógnita sobre su presencia en la Copa del Mundo, que ya estuvo en el ojo de la tormenta por los dichos de Pascual Del Cioppo, embajador de Ecuador en Qatar, quien aseguró que no será parte de la nómina definitiva.

"Es una decisión que ha tomado la Federación. La respeto. Lo más seguro es que sea para evitar problemas futuros", añadió el ecuatoriano a horas de que Alfaro entregue la convocatoria oficial para el Mundial.