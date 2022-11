Brasil: las Fuerzas Armadas respaldaron la democracia

Los tres comandantes de las fuerzas armadas de Brasil publicaron este viernes una declaración conjunta en la que afirmaron que las soluciones a las disputas políticas internas deben provenir del estado de derecho democrático, al tiempo que apoyaron la protesta pacífica.

La declaración se produjo en un contexto de preocupación por el papel de las fuerzas armadas de Brasil, que lideraron una dictadura militar de 1964 a 1985, durante las elecciones presidenciales de este año.

El presidente saliente Jair Bolsonaro, un excapitán del ejército, trató de involucrar a los militares en el cuestionamiento del sistema de votación electrónica de Brasil, informó la agencia de noticias Reuters.

Bolsonaro perdió por poco las elecciones del 30 de octubre frente a su rival izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, y aunque no se rindió, no bloqueó el traspaso de poder, siguió Reuters. Algunos de sus partidarios, sin embargo, se han negado a aceptar el resultado, y acamparon frente a las bases militares de todo Brasil, pidiendo a las fuerzas que intervinieran, algo que hasta ahora no han hecho.

Aunque la intensidad y número de asistentes a las manifestaciones disminuyó en los últimos días, bolsonaristas radicales aún se concentran en pequeños campamentos frente a los cuarteles esperando que las Fuerzas Armadas tomen medidas para evitar que la izquierda vuelva al poder a partir de enero, cuando Lula asumirá la Presidencia.

En la carta, firmada por los jefes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea de Brasil, los mandos dijeron que la Constitución de esa nación garantiza la libertad de expresión y el derecho a manifestarse pacíficamente. "La Constitución brasileña estableció las responsabilidades y los derechos que deben ser observados por todos los ciudadanos y que deben ser garantizados por las instituciones, especialmente en lo que respecta a la libre expresión del pensamiento, la libertad de manifestarse pacíficamente y la libertad de movimiento", escribieron.

Los comandantes añadieron en el comunicado que "las Fuerzas Armadas permanecen vigilantes, alertas y centradas en su papel constitucional de garantizar nuestra soberanía, el orden y el progreso, siempre en defensa de nuestro pueblo".

Las Fuerzas Armadas resaltaron que la solución a posibles controversias en el seno de la sociedad "debe valerse de los instrumentos legales del Estado democrático de derecho" y que las autoridades de la República tienen que dar "inmediata atención a todas las demandas legales y legítimas de la población", así como observar los "límites" de sus competencias en base a la Constitución.

Además, destacaron que la construcción de la verdadera democracia presupone "el culto a la tolerancia, el orden y la paz social" y que las Fuerzas Armadas permanecen "vigilantes, atentas y centradas" en su papel constitucional.

"Hemos puesto en valor la legalidad, legitimidad y estabilidad, transmitiendo a nuestros subordinados serenidad, confianza en la cadena de comando, cohesión y patriotismo", dice la nota. El comunicado está firmado por el comandante del Ejército, general Marco Antonio Freire Gomes; el de la Marina, almirante Almir Garnier Santos, y el de la Fuerza Aérea, brigadier Carlos Almeida Baptista Junior. (Reuters / NA / Télam)