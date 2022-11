Dólar blue cerró en alza

El dólar blue cerró la semana en alza a $293 en la punta vendedora, al igual que los tipo de cambio financieros, y el Banco Central (BCRA) volvió a resignar reservas, según los principales indicadores del mercado cambiario. La moneda paralela cerró en su máximo valor de las últimas dos jornadas en una rueda con las operaciones en su nivel más bajo en el mes, por el feriado de hoy en Estados Unidos.

El Banco Central (BCRA) no pudo detener este viernes el drenaje de divisas y vendió US$ 50 millones, terminando la semana con ventas por US$ 520 millones y acumula en el mes un saldo negativo de US$ de 763 millones y se encamina a superar el nivel más elevado de julio pasado, que superó los 1.000 millones, el más alto desde 2020.