Primer match point para Álvaro Bautista

El español Álvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati), luego de la excepcional labor que cumplió en la fecha que el WorldSBK disputó en el circuito San Juan Villicum, intentará administrar su tranquilizadora diferencia este fin de semana, en el regreso de la categoría al trazado urbano de Mandalika, en Indonesia.

Bautista, que fue campeón en 125 y subcampeón en 250 en el Mundial de Motociclismo, desembarcó esta temporada en la escudería italiana y tras una notable actuación, está en los umbrales de su primer título en el WorldSBK, que lo tuvo como gran protagonista en este 2022.

Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK), quien tiene una limitada chance matemática, ya que el talaverano llega con una venta de nada menos que 82 puntos, fue el más veloz en las prácticas libres, estableciendo un nuevo récord absoluto para el exigente circuito asiático.

Ayer, con una pista en mejores condiciones luego de un primer día de plena actividad, la mayor parte de los pilotos lograron mejorar sus tiempos del viernes, pero fue el piloto turco quien más ha progresado en la FP3 al cronometrar un tiempo de 1m32s294.

Ese registro mejora en casi 6 décimas el récord de vuelta en el circuito urbano de Mandalika, logrado por el propio Toprak en la carrera de 2021.

El italiano Andrea Locatelli (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK), compañero de equipo del turco, se ubicó segundo, a 1s055, mientras que el tercer lugar quedó en poder de Bautista, a 1s197.

El argentino Leandro Mercado (MIE Racing Honda Team), en una meritoria performance, se ubicó en el décimo tercer lugar en la previa de la Carrera 1 de este sábado, que podría coronar anticipadamente a Bautista.

Prácticas combinadas: 1° Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with Brixx), en 1m32s294; 2° Andrea Locatelli (Pata Yamaha with Brixx) a 1s055; 3° Álvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati) a 1s197; 4° Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) a 1s366; 5° Axel Bassani (Motocorsa Racing Ducati) a 1s474; 6° Garrett Gerloff (GRT Yamaha Team) a 1s491; 7° Phillipe Oettl (Team Goeleven Ducati) a 1s698; 8° Michael Rinaldi (Aruba.it Racing - Ducati) a 1s861; 9° Scott Redding (Motorrad Team BMW); 10° Michael van der Mark (Motorrad Team BMW) a 2s139... 13° Leandro Mercado (MIE Racing Honda Team) a 2s528.