El actual jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y posible próximo presidente electo Horacio Rodríguez Larreta, se acercó a Cyrano Café para conversar un momento con los vecinos. En el lugar ya se encontraba presente un público muy variado conformado por representantes de comercios, empresarios, funcionarios, jubilados y docentes entre otros que asistieron interesadas en conocerlo y escucharlo.

El objetivo principal fue estar cerca de la gente y conocer sus necesidades y pensamientos, así que, con micrófonos que se iban pasando de manera informal, el funcionario comenzó a escuchar atentamente las consultas, preguntas y opiniones de los vecinos.

"Para mí es muy importante tener esta charla cara a cara. Yo lo que quiero es escuchar, aprender. Para tener un plan a nivel nacional hay que escuchar las necesidades de cada región. La consigna es determinar qué es lo que se puede hacer mejor, qué es lo que está mal, dónde están las debilidades. A esto lo hago en Buenos Aires dos o tres veces por semana y siempre aprendo algo", manifestó el jefe del Gobierno porteño.

Educación, inseguridad, adoctrinamiento actual sobre política en las escuelas, ferrocarriles, gremialismo, reactivación de la producción, fueron algunos de los temas de los que los presentes hablaron, opinaron, preguntaron, además de contar vivencias diarias.

"La clave es la actitud. Se puede", afirmó Larreta. "Si nos quedamos en los gremios y en las leyes, son excusas. Gremios hay en todo el mundo. Se tiene que hacer con los gremios, las leyes y los jueces que tenemos. Debemos trabajar por tener políticas de estado que no cambien con los gobierno de turno. El mundo hoy necesita lo que Argentina produce", continuó.

Cuando una de las presentes preguntó por la manera de hacer los cambios que se necesitan, Larreta contestó: "Tienen que ser rápidos, pero para eso se necesita apoyo. No es solamente gritando desde la tribuna. Yo en la ciudad de Bueno Aires enfrento a los leones todos los días. Gobierno la ciudad con un gobierno nacional en contra. Un día el gobierno cerró las escuelas, y las cerró en todo el país, y nadie los enfrentó, salvo en la ciudad de Buenos Aires".

"Enfrentar es tomar decisiones. Hay que enfrentar con inteligencia. La decisión es distinta a la agresión. Yo no creo en las agresiones. Yo creo en los buenos modales", subrayó Larreta. Además, reconoció que la Argentina necesita una reforma muy profunda, y eso requiere apoyo. "Hoy el mundo nos está dando una gran oportunidad, y esto se debe a la guerra", agregó.

"El mensaje que quiero dar es que se puede. Hay que enfrentar con firmeza y con inteligencia. No podes dar todas las peleas a la vez. No es quien grita más fuerte. Es quien es más inteligente para enfrentar con firmeza, elegir las batallas y seguir adelante. Y con esa actitud hoy hicimos la transformación más grande de la historia de la ciudad de Buenos Aires. Hay mucho por mejorar por supuesto, pero estamos orgullosos con lo que hicimos con esta actitud", expresó el dirigente de Juntos por el Cambio.

En el transcurso de la amena y participativa charla, comentó cómo de manera práctica y a través del uso de la tecnología, han desarrollado muchos cambios radicales en educación y seguridad. "Se puede enfrentar el tema de la inseguridad. ¿Que se necesita? Decisión política, porque sino caemos solo en el voluntarismo; más un plan, y tiempo…No hay soluciones mágicas, no existen", aseveró.

Muy agradecido por la oportunidad de estar con los vecinos y tener este encuentro cercano, se despidió y caminó algunas calles del centro de la ciudad con gente que se le acercaba para saludarlo, conversar y tomarse una foto con él.