Fernández pidió que Ucrania y Rusia retomen el diálogo

Por Sofía Rojas



(París, Francia). - El presidente Alberto Fernández reclamó ayer por la paz ante el avance ruso en tierras ucranianas, y planteó que el hemisferio sur debe promover que Rusia y Ucrania retomen el diálogo para darle fin al conflicto. Lo hizo durante el primer panel del Foro de París por la Paz en el Palacio Brongniart, donde reiteró su pedido para avanzar en un trabajo coordinado que garantice seguridad nuclear, tema central en la bilateral con su par galo, Emmanuel Macron.

"Es muy bueno volver a poner en valor la palabra paz, aunque algunos les suene naif, y piensen que es un acto ingenuo e inocente reclamar la paz", postuló el Presidente. En la misma línea, amplió: "Nada es más revolucionario en el mundo del presente que reclamar la paz, porque es una indecencia después de la pandemia que unos maten a otros por disputas territoriales".

Desde que llegó a París mandatario se muestra a sol y a sombra con Macron, al momento, compartirán cinco actividades en las primeras 48 horas desde su llegada. Sin mencionar al jefe de Estado de Rusia, Vladimir Putin, pero con un discurso muy crítico, el Presidente insistió con sus reclamos sobre el impacto económico que genera el conflicto bélico, y señaló que el hemisferio sur es el más afectado en el mapa mundial.

"No estamos haciendo un planteo ideológico, no es una discusión de oriente y occidente, la discusión es que acá en el Norte vuelan misiles y en el Sur se desarrolla el hambre", señaló ante la mirada atenta de sus pares. A la vez, Fernández subrayó: "Hay que decirle a los que están en disputa, que esa disputa no es de ellos dos, que esa disputa mata a muchos más, los condena al frío, a la falta de energía, los condena a la pérdida de trabajo, los condena al hambre".

El mandatario nacional sostuvo que Rusia "no ha medido que esa acción iba a deparar a todo el mundo", y enfatizó: "Vergüenza debería darnos que después de haber perdido 9 millones de vida en la pandemia el mundo se anime a llevar adelante una confrontación bélica como esta. Dónde está la ética política que ve semejante desastre y no reacciona".

A su turno, Macron destacó la participación de su par al tiempo que destacó que sus palabras fueron también en calidad de titular de la CELAC.

Entre el abultado itinerario, ambos mandatarios protagonizarán un encuentro con Gustavo Petro, titular de la administración de Colombia y representantes de Venezuela sobre la situación del país liderado por Nicolás Maduro.

En más de una ocasión el mandatario argentino planteó la importancia de acompañar el proceso democrático que se lleva adelante en el país latinoamericano en rechazo del bloqueo regional de su economía. "No transformemos a Venezuela en una nueva Cuba", ha expresado en reiteradas oportunidades.

Durante la bilateral del pasado jueves, Macron le admitió a Fernández que cambió su postura con respecto a la visión de Venezuela tras oírlo argumentar y le propuso seguir su línea y la de Andrés Manuel López Obrador en México. (Enviada especial de NA)