El Gobierno anunció Precios Justos y promete una "política fiscal ordenada"

El ministro de Economía, Sergio Massa, insistió ayer con que es "mentira que es magia bajar la inflación" y prometió una "política fiscal ordenada y acumulación de reservas", al lanzar el programa Precios Justos, un acuerdo que mantendrá a más de 1.700 productos con los mismos valores hasta febrero.

Massa dijo que Precios Justos permitirá "recorrer un sendero a la baja en lo que más impacta en la vida de los argentinos que es la inflación". "Resuelve uno de los problemas que tenemos en materia inflacionaria, no la inflación: esta se resuelve con política fiscal ordenada, acumulación de reservas y trabajo coordinado con las cadenas de insumo difundido", sostuvo. Aclaró que este nuevo acuerdo "voluntario" de precios que se extenderá hasta el 28 de febrero próximo, no resuelve todos los problemas.

En el acto de lanzamiento, en el Centro Cultural Kirchner (CCK), el ministro instó a las empresas de consumo masivo que no firmaron el acuerdo a que lo hagan para "no perder el mercado", ya que consideró que los consumidores se volcarán a los productos del mismo.

Según detalló el secretario de Comercio, Matías Tombolini, 102 empresas han manifestado su adhesión hasta el momento y anticipó que serán 114 al cierre de este viernes, y 125 para la semana que viene.

Precios Justos es un acuerdo voluntario por 120 días entre el Estado Nacional, las proveedoras de bienes de consumo masivo y los supermercados para mantener con precios constantes más de 1.700 alimentos, bebidas, lácteos, higiene personal y limpieza.

El acuerdo consta de dos ejes:

- Los productos que se mantendrán con precios fijos ingresan en el programa a un precio hasta un 4% superior al promedio registrado durante octubre de 2022 y se mantendrán estables los próximos 120 días.

- El resto de los productos que comercializan las empresas que se suman al programa tendrán una pauta de aumento mensual de hasta el 4% para los mismos 120 días en el precio de venta a los supermercados y mayoristas. .

El Estado otorga garantía y certidumbre en el proceso de importación de bienes intermedios, bienes terminados que son parte de la cadena de valor e insumos para las empresas que se comprometen en este acuerdo de precios.

El objetivo de la medida es lograr la estabilidad de los precios de productos esenciales que consumen los hogares argentinos por un período de tiempo determinado.

Participan del acuerdo alrededor de 100 empresas que representan el 86% del consumo masivo, como Molinos, Coca Cola, Unilever, Quilmes, Mastellone, AGD, Ledesma y Las Marías, entre otras. Además, los supermercados podrán abastecer con productos de marcas propias.



DESACELERAR LA

INFLACIÓN

El secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, destacó que el programa Precios Justos es una "muy buena herramienta" que intentará "desacelerar la inercia inflacionaria hacia el 4% mensual en meses venideros".

"Ese 4%, o 60% anual, es el que proyectamos e incluimos en el Presupuesto 2023", cifra "bien compatible con los fundamentos 'macro' (fiscales, monetarios, entre otros)", enfatizó Rubinstein en una publicación en la red social Twitter.

De todas formas, el funcionario aclaró que "Precios Justos es sólo un paso [...] una pieza, pero bien importante del andamiaje que nos posibilitará mejoras ulteriores, en pos de un orden fiscal cada vez más profundo, y una inflación cada vez más baja", concluyó.



FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN

DEL CUMPLIMIENTO

La Secretaría de Comercio firmará convenios con intendentes e intendentas para fortalecer los monitoreos.

De esta manera, se amplía la dotación de fiscalizadores en todo el país. Estos acuerdos se replicarán con distintos municipios de todo el país para reforzar el carácter federal de la medida.

A su vez, la Secretaría de Comercio transferirá a la autoridad local correspondiente el 25% de lo recaudado por multas realizadas en cada distrito. Comercio continuará monitoreando de manera diaria la variación de precios a través del Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA). (NA)