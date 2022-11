La Provincia oficializó la extensión de las clases hasta el 23 de diciembre

El Ministerio de Educación provincial oficializó la extensión de las clases hasta el 23 de diciembre mediante la Circular Nro. 04/22 enviada ayer a las escuelas secundarias santafesinas, aunque resta saber cuándo concluirá el ciclo lectivo en el nivel primario. "En esta última etapa del ciclo lectivo 2022, nos encontramos diseñando estrategias pedagógicas para identificar, ajustar y habilitar múltiples formatos evaluativos. Es importante que dichos formatos favorezcan una mejora en pos de alcanzar las metas de aprendizajes priorizados y de acompañar situadamente las trayectorias de aquellos estudiantes que tienen espacios / trayectos curriculares pendientes de aprobación", sostiene la nota que lleva la firma del subsecretario de Educación Secundaria, profesor Gregorio Vietto.

Al igual que el año pasado, la flamante Circular de nueve carillas ya generó polémicas y cosechó críticas por el tipo de evaluación -o la falta de la misma- para los alumnos. De acuerdo a la resolución, aquellos alumnos que no hayan alcanzado el nivel para promover el año, deberán recuperarlo en febrero de 2023. "En esta etapa, es primordial intensificar los procesos de enseñanza y de aprendizaje para fortalecer el vínculo pedagógico entre nuestros estudiantes y la escuela, en el marco de la obligatoriedad del nivel secundario y del derecho a la educación de todos y todas", sostiene.

"Para los y las estudiantes cuya trayectoria ha sido intermitente, de baja intensidad y/o nula y no han alcanzado los logros de aprendizaje se habilitará el período de intensificación pedagógica a través de dispositivos que posibiliten recuperar y afianzar los contenidos priorizados en cada espacio / trayecto curricular, a los efectos de alcanzar la aprobación de los mismos", subraya la Circular.

En el caso de los alumnos que hayan sostenido y alcanzado "logros de aprendizajes requeridos" se implementarán "ciclos con formatos alternativos tales como taller, seminario, socialización de trabajos realizados, nuevos acuerdos y ruedas de convivencia, propuestas aportadas por el Plan Nacional de Lectura, Boletines Pedagógicos ESI, entre otras".

Asimismo, establece que "una vez finalizada la primer etapa de diciembre, si un estudiante no ha logrado alcanzar los saberes priorizados para cada espacio / trayecto curricular, continuará asistiendo en el horario habitual de clases al período de intensificación de los espacios / trayectos adeudados desde el 6 de febrero hasta el 28 de febrero de 2023 inclusive". "Al término de esta última instancia, se decidirá la aprobación o la no aprobación en cada espacio / trayecto curricular y se definirá la promoción o no del estudiante al curso siguiente. Sin perjuicio de afectar la licencia anual ordinaria de los docentes con mayor antigüedad, se efectuará la cobertura del servicio educativo con recursos institucionales y si fueran insuficientes, se habilitarán recursos del Estado", agrega.



CRÍTICAS INSTANTÁNEAS

El espacio Docentes por la Educación difundió un comunicado en el que hace una lectura crítica de la Circular de la cartera educativa que preside la ministra Adriana Cantero.

"En la Circular 4/22 para el nivel secundario se comunica que se extiende el ciclo lectivo hasta el 23 de diciembre, incluso para los estudiantes que han tenido trayectorias sostenidas (o sea quienes aprobaron todo), asistiendo a talleres, seminarios, rondas de convivencia o espacios destinados a la ESI, y que quienes tengan trayectorias intermitentes o fragilizadas (no han aprobado algunas o muchas materias) deberán asistir para el fortalecimiento de la trayectoria. De esta manera quedan eliminadas las mesas de exámenes y se establecen (nuevamente) los trabajos prácticos por trayectos (agrupamiento de materias)", señala el documento.

"Si aprueba la mayoría de los espacios curriculares se da por aprobado el trayecto, es decir, pueden quedar materias sin aprobar que nunca se van a rendir. Promueven si no adeudan más de dos trayectos, es decir, hasta 8 materias", afirma Docentes por la Educación al cuestionar la calidad educativa que propone el Gobierno santafesino.

"Tal como nos hemos manifestado en otras oportunidades, estas disposiciones ministeriales de aprobación de espacios curriculares por trayectos inventados, que no se han trabajado a lo largo del ciclo lectivo, sino que aparecen sobre el final no hacen más que profundizar la estafa educativa", advierte. "Aquel alumno que no pueda acreditar la aprehensión de los contenidos mínimos continuará arrastrando esta carencia ya que para poder recuperar realmente lo que no logró deberíamos contar con un programa eficaz de acompañamiento permanente, programa que ha estado presente en el discurso de las autoridades ministeriales pero que brilló por su ausencia en la práctica", remarca.

Según Docentes por la Educación, "no queda más que pensar que estas políticas educativas sólo apuntan a mejorar índices de permanencia y egreso de los estudiantes y no se centra en los aprendizajes de los estudiantes".

Cabe destacar que "esta resolución ministerial no deroga el Decreto 181/2009 en el cual se establecen los criterios de acreditación y promoción en el nivel secundario; decreto que aún continúa vigente, a pesar de las inconsistencias que existen con estas decisiones". "Y que a lo largo del año nos estuvimos rigiendo por la normativa citada, calificando numéricamente por trimestre y por espacio curricular, tal como se nos solicitó en el mes de mayo antes del cierre del primer trimestre", agrega.

"Impera que la gestión educativa se desarrolle de manera organizada, ordenada y respete las normativas. Ni estudiantes ni docentes podemos continuar sosteniendo la improvisación constante y el desgaste que ésta genera", concluye el espacio integrado por trabajadores de la educación de toda la Provincia.