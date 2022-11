Se exportaron más de 575,03 millones de U$S

El pasado jueves, la Cámara de Comercio Exterior del CCIRR (CaCEx Rafaela) celebró su Asamblea General Ordinaria, en la que presentó la Memoria y Balance del Ejercicio 2021-2022, con un repaso por las principales actividades desarrolladas en ese período. Estuvieron presentes en el acto el presidente de la entidad, Edmundo López, junto a miembros de la Comisión Directiva y socios de la institución; el presidente del CCIRR, Mauricio Rizzotto; y la presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela (CIMR), Graciela Acastello.

En lo que respecta a las relaciones institucionales, se resaltó que se sostuvo un estrecho vínculo con otras instituciones locales, provinciales y nacionales, como el CCIRR y sus cámaras adheridas, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República Argentina (FECACERA) y la sede Rafaela de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). También se continuó trabajando con la Agencia Santafesina de Inversiones y Comercio Exterior, Santa Fe Global; la Secretaría de Comercio Exterior de la provincia de Santa Fe; la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela y la Aduana de Rafaela.

Por otro lado, en cuanto a las actividades de promoción, la entidad colaboró con el Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe, a través de su Secretaría de Comercio Exterior, con la AAICI y con la Municipalidad de Rafaela para lograr la participación de empresas de Rafaela y la región en eventos de promoción internacional.

En la misma línea, se pusieron en marcha diversas actividades de información y capacitación: se difundieron las normativas y oportunidades comerciales publicadas por los distintos organismos nacionales y provinciales, públicos y privados; se elaboraron perfiles de mercado para algunas empresas exportadoras de la ciudad, junto a la UCES; se realizó una nueva edición del Relevamiento del Sector Exportador e Importador de Rafaela y la Región (el cual fue presentado al finalizar el acto de la Asamblea); se brindó un servicio de información estadística de exportación e importación, con datos de operaciones de más de 50 países; se llevaron a cabo diferentes charlas y seminarios sobre la actualidad del comercio exterior; se continuó con la emisión de Certificados de Origen MERCOSUR, ALADI y Extrazona; y se mantuvo una estrecha relación con la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Nación, lo que permitió facilitar los trámites del Régimen de Admisión Temporal y la gestión de las Licencias No Automáticas.



6º CONGRESO INTERNACIONAL DE

ENTIDADES DE COMERCIO EXTERIOR

El 29 y 30 de septiembre tuvo lugar el 6º Congreso Internacional de Entidades de Comercio Exterior, organizado por la CaCEx bajo el lema “Comercio Exterior 4.0. Desafíos y Estrategias en el Nuevo Escenario Mundial”. La iniciativa, que se desarrolló de modo virtual, contó con el apoyo de diversos organismos nacionales y extranjeros, dedicados al fomento del comercio exterior. En este marco, se llevaron a cabo diferentes actividades, entre ellas 8 paneles, un taller de trabajo, una mesa de desarrollo de proveedores y una misión inversa. Los paneles y el taller abordaron temáticas ligadas a la nueva normalidad, el e-commerce, la logística internacional, el régimen cambiario, la actualidad del Mercosur y la transformación digital, entre otros. Con 30 disertantes y 14 horas de exposición e intercambio, convocaron a más de 200 asistentes. Por otro lado, gracias al desarrollo de una misión inversa autopartista, 12 empresas vendedoras -radicadas en la provincia de Santa Fe- pudieron generar contactos comerciales con 8 importadores de Paraguay, Chile, Ecuador, Uruguay, Brasil y Colombia. Finalmente, a través de la mesa de desarrollo de proveedores, 46 pymes de la región -e incluso de otras áreas del país- pudieron presentar su oferta de productos y servicios a 15 grandes empresas, en función de demandas planteadas previamente. Se generaron, bajo esta modalidad, 60 reuniones de trabajo.



EL CENTRO LOGÍSTICO INTERNACIONAL

EN SU ETAPA FINAL

En el cierre de la jornada, fueron presentados los más recientes avances en la construcción del Centro Logístico Internacional de Rafaela, una obra largamente anhelada, y que pudo concretarse mediante la cesión de 2,5 hectáreas en el PAER por parte de la Municipalidad de Rafaela, y del otorgamiento de un aporte no reembolsable por parte del Gobierno provincial. En este sentido, se precisó que la obra civil -que abarca una superficie de 15.000 m2- está próxima a ser finalizada. Esta incluye la construcción de un galpón de 1.000 m2 y una oficina de 250 m2, una playa de maniobras de 2.500 m2, 5.000 m2 de ripio y 600 metros del alambrado perimetral reglamentario que exige la aduana (el cual tiene 2,5 m de altura, más 50 cm de alambrado de seguridad). Además, se está trabajando -entre otras cuestiones- en gestiones ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior, para la incorporación del equipamiento específico para operar (escáner, cámaras de seguridad, equipo de computación, balanza para camiones, balanza para bultos). Con esta obra -imprescindible para el crecimiento de las empresas importadoras y exportadoras de la ciudad y la región- se espera hacer frente a la necesidad de reducir costos, mejorar el nivel de servicio a los clientes y posicionar a Rafaela como un catalizador para la propia economía regional; generar ahorros logísticos a las cadenas de suministros; propiciar compras en grupo que permitan negociar tarifas de economías de escala; crear circuitos en ambos sentidos, para disminuir los trayectos de carga vacía; constituir una plataforma logística nacional, que posibilite concentración de mercancías, movimientos de transferencia y procesos de valor agregado; establecer tarifas de consolidación y comprender los requisitos logísticos, creando un costo aceptable regionalmente; y generar externalidades positivas, relacionadas a la generación de nuevos puestos de trabajo.



NUMEROS

En cuanto a las exportaciones de comercio exterior del CCIRR, las exportaciones de Rafaela en millones de U$S fue de 575,03 durante el 2021, superando los 471,90 del 2020, siendo el alimenticio el rubro más exportado con el 73,80%, siendo Asia el continente con mayor participación (33,87%). Con respecto a las importaciones y la participación por sector durante el año pasado, prevaleció autopartes con el 37,48%.