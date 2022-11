Culminó el curso sobre perspectiva de género

En el marco del programa Elegí Digital Violeta, la Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, junto a la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) y el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), llevaron adelante un curso de formación denominado “Introducción a la perspectiva de género y diversidades para el sector privado”.

En esta oportunidad, en el Salón Verde del Municipio, con la presencia de distintas autoridades, se realizó el cierre de la capacitación y se hizo entrega de los certificados a las empresas participantes.

El objetivo de esta iniciativa fue promover la autonomía económica y el desarrollo profesional de mujeres y diversidades, actuar para erradicar las violencias por motivos de género e impulsar el compromiso de todos los sectores del entramado productivo, para avanzar hacia el cierre de las brechas de género y alcanzar una sociedad más justa.

La propuesta tuvo lugar desde el 1 hasta el 29 de septiembre, y las actividades previstas incluyeron dos clases presenciales, una clase virtual y tareas asincrónicas; a través de las cuales se trabajaron los siguientes contenidos: marco normativo provincial, nacional e internacional y derechos humanos; introducción a la perspectiva de género desde un abordaje social y de derechos; violencia por motivos de género; y gestión empresarial con perspectiva de género y diversidad.



TRABAJO ARTICULADO

Al respecto, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, destacó: “Este curso de perspectiva de género para el sector privado está en el marco del programa Elegí Digital Violeta, que pusimos en marcha formando a mujeres en temas digitales. Por otro lado, esta propuesta busca específicamente formar a las empresas. Más que formar, es generar un ámbito de debate y de reflexión, donde ellas puedan hacer un diagnóstico puertas adentro e incorporar una perspectiva de género”. “Durante cada una de las clases fuimos avanzando con la temática. Hoy, con la entrega de certificados, cada una de las empresas pudo hacer reflexiones puntuales sobre los aprendizajes que les dejó la capacitación”; sumó. “Creo que lo que más salió es la idea de haber generado un click, de tener más preguntas que respuestas y un plan de acción paulatino que tiene que darse. No queda más que agradecer a quienes hicimos posible esta formación, que se propone desde la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela junto a la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) y el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR)”; cerró Peiretti.



ENFOQUE DE GÉNERO

Seguidamente, Vanesa Gialevra, coordinadora de Elegí Digital Violeta, manifestó: “Es importante esta capacitación en perspectiva de género para el sector privado porque se involucra a un actor fundamental a la hora de implementar con efectividad el enfoque de género en las políticas públicas productivas”. “Nosotros, desde la Secretaría venimos trabajando en este tipo de programas con las mujeres. En este caso, creemos que es importante incorporar el diálogo y el trabajo conjunto con las empresas en estas cuestiones”.



FORMAR PARTE

Por su parte, Rocío Curto, abogada y trabajadora de Basso S.A., reflexionó: “Nos sumamos porque es una temática que no se puede eludir y que viene desde hace muchos años. Hay una normativa que legitima esta lucha por la igualdad de los derechos y las diversidades, así que nos pareció oportuno formar parte de la iniciativa. Me parece elemental la articulación público-privada para este tipo de capacitaciones”.