4.328 niños rafaelinos se vacunaron contra el sarampión, rubeóla, paperas y poliomielitis

La campaña de vacunación contra el sarampión, rubéola, poliomielitis y paperas continuó desarrollándose con normalidad este viernes en Rafaela. Si bien el operativo, que había comenzado el 2 de octubre a raíz de brotes de rubéola y sarampión que se registraron en Brasil y Estados Unidos durante los últimos tiempos, en un principio iba a finalizar ayer, pero anoche las autoridades sanitarias nacionales decidieron extenderla por un mes más. Cabe recordar que la misma está destinada a niños y niñas de 13 meses hasta 4 años, 11 meses y 29 días. De esta forma, las personas de esa edad pueden aplicarse una dosis de las vacunas SALK y Triple Viral en todos los efectores de salud de la provincia de Santa Fe.

Tal como lo adelantó este Diario, durante las últimas horas del jueves las enfermeras de todos los centros de salud de la ciudad estuvieron recorriendo los domicilios para tratar de vacunar a aquellos menores que aún no lo habían hecho, ya que Rafaela aún está por debajo de los porcentajes esperados. "desde el hospital, la estrategia que nos dio más resultados fue llamar a cada uno de los padres y muchos nos explicaron su situación, que no estaban enterados o que no podían. La verdad que no se están acercando y no alcanzamos con las coberturas. Es por ello que les pedimos a los papás que se acerquen a los distintos centros de salud o al vacunatorio privado de Ben Hur, ya sea por la mañana o por la tarde. El porcentaje para poder tener la enfermedad controlada dentro de lo que es Rafaela es del 95% o más, con lo cuál nos están faltando alrededor de mil niños que aún no hemos podido ubicar. Ya no tenemos más estrategias. De hecho, en los jardines municipales hemos pedido las listas y los privados no las entregan por un pedido expreso de los padres de no difundir los nombres, aunque ese no es nuestro interés. Salir a la calle, casa por casa, es un operativo muy costoso e imposible de llevar a cabo, ya que es una ciudad muy grande. Sólo contamos con las direcciones de esos niños que en algún momento se han ido a vacunar", expreso Luciana Díaz, la directora del vacunatorio del hospital "Jaime Ferré".



UN MES MAS

Mientras tanto, en la reunión de ministros COFESA que se llevó a cabo en la jornada de ayer, se decidió continuar con la vacunación intensiva de la triple viral y polio por 4 semanas más, hasta el 18 de diciembre de 2022.

Las localidades que hayan alcanzado el 90 % de cobertura o más podrán monitorear con MRV y el resto seguirá vacunando hasta lograrlo para luego monitorear. El comunicado oficial de DICEI se dará a conocer en las próximas horas.



"UN ESFUERZO MAS"

El pasado 28 de octubre, Autoridades del Ministerio de Salud e inmunólogos llamaron a padres y madres de niños de 13 meses a 4 años "a hacer un esfuerzo más" para completar la campaña nacional de vacunación contra sarampión, rubéola, paperas y poliomielitis, que busca mantener la eliminación de esas enfermedades que logró Argentina. La campaña espera alcanzar una cobertura del 95% o más de la población objetivo con la aplicación de dosis adicionales - más allá de las recibidas previamente- al esquema nacional de la vacuna triple viral (SRP) y de la vacuna inactivada antipoliomielítica (IPV) en todo el país. "Tenemos que hacer un esfuerzo muy importante, teníamos que llegar a casi un 80% de la población objetivo en el primer mes y evidentemente estamos con números lejos de eso. Hay que hacer un esfuerzo más para que los chicos puedan vacunarse", dijo a Télam la inmunóloga del hospital Gutiérrez, Angela Gentile.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, manifestó durante los últimos días su preocupación por el avance de la campaña, que había alcanzado, hasta esa fecha, el 38,3% de cobertura, cuando la meta esperada para todo el país para el mismo lapso era de 77%. Además, esa cobertura es variable según las jurisdicciones, ya que mientras en Jujuy llegó al 75,7%, en La Rioja fue de 66,9%, en Santiago del Estero de 64%, en la Ciudad de Buenos Aires de 27,5 % y en la provincia de Buenos Aires de 22,8%, según los últimos datos aportados por el Ministerio de Salud. "Estas campañas se hacen cada cuatro años ya que con una sola dosis entre 10% y 15% de los chicos quedan sin generar anticuerpos. Esta campaña busca suplir esa falla, ya que con estas dosis adicionales podemos dar mayor protección y evitar que estas enfermedades resurjan en nuestro país", explicó Gentile. Por su parte, Vizzotti advirtió que "es fundamental la colaboración de las y los pediatras para motivar la vacunación, y sabemos de su compromiso".