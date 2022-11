Nuevo servicio en el Ómnibus Sanitario

El Ómnibus Sanitario Municipal es un dispositivo que forma parte de una política pública del municipio para descentralizar la atención de la salud pública y llevarla a los barrios. A los clásicos servicios con los que ya cuenta, se le sumó la atención de la médica generalista, María Magdalena Baralle. El consultorio funciona los días martes y viernes de 11:00 a 13:00 y la atención es por orden de llegada. “La medicina general lo que hace es un acompañamiento a las personas en los procesos de salud, en distintas etapas de su vida. Como este es un efector itinerante, que va por los barrios, la idea es poder dar soporte en algunas actividades donde los Centros de Salud, ante la demanda que hay, no llegan a cubrir. Buscamos trabajar en equipo con ellos”, contó Baralle.

“Aquí pueden hacer consultas sobre acompañamiento de la alimentación infantil, si hay algún pequeño que tiene selectividad alimentaria, acompañamiento para cuando inicien la alimentación complementaria; hay chicos que tienen problemas de bajo peso, baja talla o peso elevado; acompañamiento a personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes, presión alta o algunas otras enfermedades metabólicas; o simplemente personas que quieren modificar su estilo de vida”, detalló la profesional. También, “damos atención de demanda espontánea. Si hay personas que se acercan al Centro de Salud y no hay disponibilidad de turno, se deriva su situación para atenderla en el Ómnibus”.

Respecto a los formularios, la médica dijo: “Hay mucha demanda con lo que tiene que ver con controles de salud de ANSES, escolares o para viajes. Aquí, en conjunto con el Centro de Salud, solicitamos que vengan con el cuaderno de controles y calendario de vacunación para poder completar formularios y hacer un control de estos chicos que vienen a complementar estos requisitos”.

A su turno, el subsecretario de Salud, Diego Lanzotti, manifestó: “Vinimos a Rafaela en Acción porque el Ómnibus Sanitario continúa incorporando servicios. En este caso, empezó a trabajar con nosotros una médica generalista, especialista en medicina general y familiar que está atendiendo todo tipo de consultas y haciendo orientación a personas que se acercan al dispositivo móvil, complementando los servicios que se brindan diariamente”. “Es muy importante que esta especialidad esté presente ya que es el resumen de lo que uno busca como un médico que resuelve los problemas de salud individuales y familiares y culmina con la orientación de esa familia si necesitara la derivación oportuna a alguna especialidad”.



30 AÑOS

Por otra parte, Lanzotti, se refirió al Ómnibus Sanitario diciendo que “es un dispositivo fundamental en las acciones de prevención y promoción de la salud. En estos días estamos próximos a cumplir 30 años de servicio. Nació en el año 1992 durante la intendencia de Omar Perotti y como subsecretario de Salud en ese momento, el doctor Germán Visentini”. “El objetivo era contar con un actor para llegar con la salud a los barrios donde no había Centros. El Ómnibus fue incrementando sus capacidades y centros de salud. Hoy tiene una gran cantidad de eventos desde la Subsecretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Humano, llevando no sólo salud sino orientación y tranquilidad a la comunidad”, remarcó. Respecto al cumplimiento de los 30 años de servicio del Ómnibus, el Subsecretario de Salud, explicó: “Haciendo un resumen de todos sus servicios, el 16 de noviembre a las 18:00, en la Plaza del Nuevo Hospital (Perón y bulevar Lehmann), se llevará a cabo un evento con el objetivo de acercarnos a la comunidad y mostrar todas las acciones que realiza: Ecografías, electrocardiogramas, controles a deportistas, testeos de VIH, sífilis, hepatitis, COVID, vacunación del plan nacional y COVID”. “Vamos a tener una actividad destinada a deportistas con postas, especialmente destinadas a niños, la presencia de nutricionistas que son aliadas en el trabajo del Ómnibus y vamos a concluir el evento con los referentes de los últimos 30 años que han pasado por el dispositivo, ya sean funcionarios, enfermeros y enfermeras, médicos, kinesiólogos”, sumó.



CURSO MASIVO DE RCP

También “se ofrecerá un curso de RCP masivo ya que consideramos que estas instancias de capacitación son una necesidad de la población, incluso hay una Ley Nacional que incentiva la capacitación de todos los ciudadanos y ciudadanos. Por eso queremos estar a la altura de las circunstancias y brindar esta posibilidad de contar con las primeras líneas y luego continúen con los cursos que desarrolla el municipio e instituciones privadas para estar dispuestos y preparados para auxiliar a una persona que tenga una urgencia”; cerró Lanzotti.