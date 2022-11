Rodríguez Larreta: “Juntos por el Cambio ganará en Rafaela y la Provincia”

Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato presidencial por Juntos por el Cambio, desembarcó con un inusual optimismo en Rafaela al pronosticar un triunfo de su espacio tanto en la Provincia de Santa Fe como en esta ciudad. En conferencia de prensa, puso énfasis al señalar: “Estamos trabajando en equipo, entre nuestro equipo nacional, el de la Provincia, y acá en Rafaela, con total vocación de ganar el Municipio” y reveló que están preparando “un plan para la ciudad, con Ceferino (Mondino) y con Leo (Viotti), que tiene que estar coordinado con el plan de la Provincia, en la que todo Juntos por el Cambio está trabajando”.

Y en ese sentido subrayó que “la unidad está absolutamente garantizada en la ciudad, en la Provincia y después serán ellos (los dirigentes locales) los que definan las candidaturas a todo nivel”. En tal sentido, adelantó su no injerencia en estos armados al asegurar: “seremos coherentes con nuestro federalismo, los que deciden cómo se organizan y los candidatos serán los mismos santafesinos”.

“Ni yo ni nadie -afirmó-, va a venir a decirles quien tiene que ser candidato y quien no. Tenemos un equipo recontra consolidado, fuerte, con ganas, con expectativas como para construir las candidaturas en Santa Fe y ganar la Provincia” y afirmó: “Quiero que esto que quede bien claro, vamos a ganar la Provincia por eso es importantes que nos preparemos para gobernar”.



SE PUEDE

Cuando fue consultado sobre el flagelo del narcotráfico y la inseguridad en la Provincia, el ya lanzado como precandidato a la presidencia respondió que hace falta “decisión política más un plan”. Apuntó que “con la primera (decisión política) gritás en una tribuna, pero no cambiás nada y si tenés el plan y no está acompañado de un fuerte apoyo político queda en un lindo librito de una biblioteca. Hay que hacer las dos cosas”.

“El mensaje a los santafesinos es que se puede mejorar la seguridad. Había dos bandas narcos en la Villa 31 y en la 1-11-14, trabajamos con la justicia, hicimos operativos y no están más, están presos. Entonces, se puede mejorar la seguridad y quiero que los santafesinos no pierdan la esperanza. Sé que en Rafaela es cada vez más una preocupación, pero se puede”, subrayó durante una conferencia de prensa que ofreció en el Parra Hotel, junto a Viotti, Mondino -estuvo a cargo de la apertura de la misma-, el ex canciller, Jorge Faurie, las ex diputadas nacionales Gisela Scaglia y Lucila Lehmann y el concejal de Santa Fe, Sebastián Mastrapaolo.



TODAS LAS PELEAS

“No vamos a tener 100 días, solo 100 horas en las que tenemos que tener el rumbo trazado y las peleas que haya que dar hay que darlas. Tuve que dar la pelea contra el Gobierno nacional cuando cerraba las escuelas durante la pandemia y lo hice y, a pesar de la denuncia penal, las mantuvimos abiertas”, sostuvo Larreta.



EL CAMBIO

“Estoy convencido que muchos argentinos están conscientes de la necesidad del cambio y lo van a acompañar tienen la esperanza que podemos construir un país mejor, pero así no va más con 8% de inflación por mes, 40% de pobreza, cero reservas en el Banco Central, un país en el no se invierte”, expresó.



GRAN OPORTUNIDAD

“Hoy, el mundo necesita los productos argentinos y eso nos da una excelente oportunidad. Producto de una situación dramática como una guerra el mundo necesita alimentos más que nunca, pero también necesita la energía de Vaca Muerta, el litio del norte o la capacidad de nuestros emprendedores tecnológicos”, afirmó Larreta. "Si nos ordenamos y estabilizamos tenemos una gran oportunidad si logramos tener un plan de desarrollo integral, que marque qué vamos a producir, a quién le vamos a vender, cómo abrimos mercados para nuestros productos, que infraestructura necesitamos”, agregó.



CONSENSO POLÍTICO

Para Larreta, en caso de llegar al gobierno nacional a fines del 2023, "lo primero que hay que hacer es un acuerdo político para tener un apoyo más amplio y fuerte para este plan. Esto no quiere decir que sea con todos, que busquemos unanimidad porque en lo personal no veo posibilidad de un acuerdo con el kirchnerismo sobre qué país queremos. Ellos creen que se puede bajar la inflación mandando militantes de La Cámpora a controlar los precios en los supermercado; están en otra cosa”.



MACRI EN CARRERA

Sobre las declaraciones de Cristian Ritondo, luego del desayuno de trabajo del pasado martes del PRO, respecto que los presidenciables de esa fuerza eran Larreta, Bullrich y Vidal, excluyendo a Mauricio Macri, el Alcalde de CABA fue contundente al señalar que "lo dicho fue a título personal de Ritondo porque en el encuentro no se tocó el tema candidaturas". “Hablamos de todo ese día, del Congreso, de las provincias, preocupación por la economía, pero no se habló de candidaturas”, resaltó.

A la conferencia asistieron los dirigentes de distintos espacios que integran Juntos por el Cambio, entre ellos los concejales Lisandro Mársico, Miguel Destéfanis, Germán Bottero y Alejandra Sagardoy, el intendente de Sunchales, Gonzalo Toselli. Además se acercaron las ex concejalas del PRO, Marta Pascual y Carina Visintini y el ex precandidato a intendente del mismo espacio, Mauricio Basso.