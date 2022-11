Buen debut de los chicos del Sub 14 de la Liga Rafaelina

En el debut por el torneo Provincial Sub14 que se desarrolla en la capital provincial, la selección de Liga Rafaelina venció 4-1 a Liga Paivense de Fútbol. Los goles fueron convertidos por Andrés Ruppen, en dos oportunidades, Alexis Manzanares y Bruno Vulpetti.

El próximo encuentro será este sábado a las 9 de la mañana ante Liga Ocampense de Fútbol. El otro integrante de la Zona B es Reconquista.



DESIGNACIONES

La Liga Rafaelina dio a conocer ayer las designaciones para las finales de la Primera B a jugarse el domingo. El partido entre Argentino de Humberto e Independiente de Ataliva, a jugarse a las 17.30 será dirigido por Rodrigo Pérez. También en la Zona Norte, pero a las 16 y en Reserva, Sp. Roca vs. Bella Italia será dirigido por Norberto Luque.

En la Zona Sur, Deportivo Josefina vs. Atl. Esmeralda a las 17.30 tendrá el arbitraje de Silvio Ruiz. Previamente, a las 16 San Martín vs. La Hidráulica por la reserva, dirigirá Maximiliano Mansilla.