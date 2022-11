Presentaron a los nadadores

La vicegobernadora Alejandra Rodenas, junto a ministros de la provincia y los organizadores de la 46° edición de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda, presentó a los nadadores que participarán de la competencia denominada como “la más linda del mundo”, que se desarrollará este domingo 13 de noviembre.

En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno en Santa Fe, Rodenas señaló que “para quienes no somos parte del mundo del deporte, este es un evento precioso”, y remarcó que “para esta edición de la competencia el gobierno provincial tuvo una particular preocupación: convertirla en algo interseccional con el turismo, y con el medio ambiente y el cambio climático, porque en esta edición aspiramos a que el río nos permita ser un vector del cuidado de la naturaleza y que la prueba sea sustentable, que la podamos hacer cuidando el ambiente”.

Finalmente, felicitó al comité organizador “por este empeño, fueron tres años difíciles en los que por la pandemia la maratón no pudo realizarse, pero ahora tenemos todo por delante para seguir fomentando el deporte, la inclusión, el medio ambiente y el turismo”.

Por su parte, el director del Comité Organizador, Marcelo Micozzi, señaló que la pandemia de Covid no le permitió organizar la Santa Fe-Coronda 2020, 2021 y tampoco en febrero de 2022 en su fecha tradicional desde los años 90. “Se decidió postergar unos meses e instalarla en un fecha o tradicional y se eligió el 13 de noviembre” entre la Fiesta Nacional de la Frutilla y la conmemoración de la Fundación de Santa Fe. Y destacó que “esto es lo mejor que hay en el mundo de nadadores de ultra maratones. Juntamente con el Lago San Juan de Canadá, la Capri Nápoles en Italia y nosotros decidimos mantener la llama de la aguas abiertas”.



SANTA FE – CORONDA

El tradicional evento de aguas abiertas, que tiene un recorrido de 57 km, se disputará este año por fuera del circuito de la Federación Internacional de Natación (FINA), ya que el organismo no organizó competencias debido a la pandemia, durante 2020, 2021 y 2022.

En el marco del 449° aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Fe, la competencia contará con 19 atletas, con la presencia de cinco deportistas de nuestra provincia: Romina Soledad Imwinkelried y Erica Abigail Yenssen de San Jerónimo Norte, Aquiles Balaudo de Gálvez, Martín Miguel Carrizo Yunges y Gian Franco Turco de Santa Fe.

Además, contará con la participación especial del deportista paralímpico francés Théo Curin.

En esta oportunidad el recorrido será Costanera de Santa Fe, arco Puente Carretero Santo Tomé, Sauce Viejo, Cortada de los Suspiros, Desvío Arijón, Cortada Maciel y llegada a Coronda.

Por las condiciones de bajante de los últimos dos años está imposibilitado el ingreso al Vado para los competidores, por lo cual desde el Río Santa Fe se ingresará corriente en contra al Río Salado, allí habrá un retome a la altura del Club El Julepe y se volverá por la margen oeste a pocos metros de la costanera santotomesina para dirigirse al Río Coronda.

También tomarán parte de la competencia: Cecilia Biagioli (Córdoba, Argentina), Daira Marín (Río Negro, Argentina), Morgan Dornic (Francia), Mahina Valdivia (Chile), Guillermo Bértola (Córdoba, Argentina), Matías Díaz Hernández (Santa Cruz, Argentina), Joaquín Moreno (La Pampa, Argentina),Santiago Petrucci (Entre Ríos, Argentina), Santiago Boviez (Entre Ríos, Argentina), Ignacio Piaggio (Buenos Aires, Argentina), Nicolás Monutti (Córdoba, Argentina), Francesco Ghettini (Italia) Sidrit Desku (Kosovo) y Santiago Mena Bastias (Chile).