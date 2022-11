La lista, con Dybala y sin Ángel Correa

El entrenador Lionel Scaloni anunció ayer la lista de 26 convocados de la Selección argentina de fútbol para el Mundial Qatar 2022, en la que finalmente el atacante Paulo Dybala fue incluido y el delantero Ángel Correa se quedó afuera. Si bien no hubo grandes sorpresas, ya que el cuerpo técnico del combinado nacional trabajaba con 30 jugadores en la cabeza de cara al corte definitivo, Scaloni decidió esperar casi hasta último momento por las evoluciones de varios futbolistas lesionados. El lunes próximo vencía el plazo para presentar la nómina de futbolistas.

Un claro ejemplo fue el caso de Dybala, que todavía no volvió a jugar en la Roma de Italia -lo haría este fin de semana-, tras el desgarro que sufrió hace tres semanas, pero de todos modos estará en la cita mundialista. Otro de los que se terminó ganando un lugar sobre el cierre de nómina es el defensor Juan Foyth: el jugador del Villarreal de España, que sufrió una contusión postraumática en su rodilla izquierda, se recuperó con lo justo luego de tener una recaída y será una especie de comodín para Scaloni ya que puede jugar de lateral derecho, de zaguero central o hasta de mediocampista central.

Sin dudas, el boleto para el defensor se dio por la lesión de Giovani Lo Celso, quien será intervenido quirúrgicamente por un desprendimiento muscular que sufrió en la zona del bíceps femoral de la pierna derecha. Además, en el camino quedaron Juan Musso y Thiago Almada.

La última duda que mantuvo Scaloni y la definió en el cierre fue la elección de Joaquín Correa sobre Ángel Correa, dejando así al ex San Lorenzo fuera de la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva, ya que para el Mundial de Rusia 2018, el DT Jorge Sampaoli lo tuvo en la lista preliminar. De esta manera, el delantero del Inter, Joaquín Correa, logró convencer al entrenador con sus 18 partidos y tres goles en la Selección argentina, en la que debutó en 2017 y llegó a participar de los primeros tres partidos de la Copa América de Brasil, que ganó el combinado nacional.

Con lo que respecta al resto de la lista, la mayoría de los nombres tenían su lugar prácticamente confirmado con muchísima antelación, como los casos de los históricos Lionel Messi, capitán y símbolo del equipo, Ángel Di María, Nicolás Otamendi, Alejandro "Papu" Gómez y Nicolás Tagliafico, entre otros. Además, la convocatoria también incluyó a jugadores que se convirtieron en piezas claves como Emiliano "Dibu" Martínez, Cristian "Cuti" Romero, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Lautaro Martínez.

Además, Enzo Fernández, con un presente soñado, fue confirmado en el último tramo del ciclo mundialista al igual que Exequiel Palacios, quien fue parte de la era Scaloni pero estuvo cerca de ser recortado.

La Selección nacional, recién ganadora de la Copa América de Brasil, llega a Qatar como una de las favoritas al título. La última vez que Argentina se alzó con una Copa del Mundo fue en 1986, de la mano del astro Diego Maradona.

La siguiente es la lista definitiva, de 26 futbolista, de la Selección argentina para el Mundial de Qatar 2022:

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Franco Armani (River) y Gerónimo Rulli (Villarreal).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (Real Betis), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Acuña (Sevilla), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon) y Juan Foyth (Villarreal).

Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Leandro Paredes (Juventus), Alexis Mac Allister (Brighton and Hove), Guido Rodríguez (Real Betis), Alejandro "Papu" Gómez (Sevilla), Enzo Fernández (Benfica) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

Delanteros: Lionel Messi (París Saint-Germain), Ángel Di María (Juventus), Lautaro Martínez (Inter), Julián Álvarez (Manchester City), Nicolás González (Fiorentina), Joaquín Correa (Inter) y Paulo Dybala (Roma).