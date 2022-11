CRAR tiene su cita con el Seven

El tradicional Seven a Side "Ciudad de Rafaela" organizado por el Círculo Rafaelino de Rugby tendrá este sábado su 47ª edición en el amplio predio que la entidad posee en la Ruta 70, donde además volverá a tener desarrollo el Seven de Hockey que se incorporó en los últimos años. Asimismo, habrá nuevamente un Seven para Juveniles (M15 y M17) y en el formato de 15 se jugarán los partidos de la Copa Santa Fe, que en este deporte se sumó en 2022 impulsada por el gobierno provincial. La Copa también se disputará en M16.

Esta jornada será especial para la entidad Verde, ya que por primera vez realizará en sus instalaciones de manera nocturna gran parte de la actividad. El día martes fue la inauguración de la cancha Nº1 de rugby y de la del sintético de hockey, siendo una prueba piloto muy buena por la calidad de la iluminación.

Varios de las clásicas delegaciones visitantes volverán a estar presentes, como Aranduroga de Corrientes, Old Lions de Santiago del Estero, Atlético del Rosario, Duendes, Taraguy, Sixty, Regatas, Old Resian, Jockey de Venado Tuerto, Universitario, San Patricio, Carlos Paz, CURNE, CRAI, entre otros. Se esperan 22 equipos (dos del anfitrión) para una competencia que tendrá su kick off a las 15.



LAS DEMÁS PROPUESTAS

De acuerdo al organigrama, a las 11 comenzará la actividad de Copa Santa Fe de Juveniles y a las 13 en plantel superior.

Por este trofeo, CRAR en mayores jugará a las 14.30 frente al ganador de Brown de San Vicente y Querandi, que se medirán a las 13. Recordemos que son bloques de 20 minutos.

En la Copa Santa Fe M16, a las 12 CRAR Verde jugará con Atlético del Rosario y en otra de las canchas, CRAR Blanco con La Salle, en cuanto a los primeros partidos.

En cuanto al Seven, en M15 CRAR jugará con Estudiantes Blanco a las 11.15 y en M17 a las 12.45 con Atlético del Rosario, también en los cotejos iniciales.

Respecto al Seven de planteles superiores, el primer enfrentamiento de CRAR B será a las 15.20 ante Atlético del Rosario, en tanto que CRAR A jugará a las 16 ante Regatas. A las 16.40 está previsto el cotejo entre CRAR B y Old Lions, mientras que a las 17 CRAR A jugará ante Olímpico.

Como es habitual, todo se complementará con muy buena música, comidas en el predio y una fiesta luego de culminado el torneo.



JUVENILES AL ARGENTINO

Este domingo 13 de noviembre se realizará la primera de tres jornadas del Campeonato Argentino Juvenil M17, que se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata, en las instalaciones de San Ignacio Rugby; las demás se realizarán el miércoles 16 y el sábado 19 de noviembre. El seleccionado de la Unión Santafesina estará jugando en la Zona Campeonato y tendrá su estreno el domingo a las 15.30 frente al representativo de la Unión Cordobesa.

En esta oportunidad los juveniles de CRAR que integrarán el plantel son seis: Valentino Appo, Santiago Clemenz, Gonzalo Clemenz, Valentino Ferrero, Fabricio Machado y Segundo Zimmermann. Además, Maximiliano Bertholt forma parte del staff técnico.