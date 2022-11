Los Pumas, con un cambio de última

El seleccionado argentino de rugby Los Pumas se medirá hoy con el de Gales en su segundo partido por la ventana internacional de noviembre, que se desarrolla en Gran Bretaña. El encuentro se disputará en el Principality Stadium de Cardiff, desde las 14,30 hora argentina, y el representativo nacional tendrá un cambio de último momento, ya que el hooker platense Agustín Creevy reemplazará por lesión al capitán Julián Montoya.

El entrenador de Los Pumas, el australiano Michael Cheika, había confirmado el jueves a Montoya, pero el hooker de Leicester no se recuperó del traumatismo costal izquierdo sufrido el domingo pasado en el test con Inglaterra y así el representativo nacional presentará una modificación con respecto al equipo que venció a los ingleses por 30 a 29, en el encuentro que dio inicio a la gira internacional. El banco de suplentes también será el mismo, ya que lo integrarán Ignacio Ruíz, Nahuel Tetaz Chaparro, Eduardo Bello Lucas Paulos, Facundo Isa, Eliseo Morales, Tomás Albornoz y Matías Orlando. Recordemos que, al igual que hace una semana, no fue convocado el rafaelino Pedro Rubiolo.

Los Pumas llegan entonados al choque frente al conjunto de "Los Dragones" tras el histórico triunfo ante el seleccionado británico, éxito basado en un excelente juego defensivo, el orden, la disciplina y la excelsa puntería de Emiliano Boffelli para sumar 25 tantos.

Gales, que el sábado anterior perdió de local frente Nueva Zelanda por 55 a 23, presentará tres modificaciones para enfrentar a Los Pumas. En la primera línea Dillan Lewis ingresará por Tomás Francis, el tercera línea Dan Lydiate jugará en lugar de Tom Reffell y entre los tres cuartos la única modificación será el ingreso del wing Alex Cuthbert, por lo que Gareth Ascombe irá como medio apertura y Louis Rees jugará por primera vez como fullback.

Gales y Argentina se enfrentaron en 21 oportunidades, con trece triunfos de los galeses contra seis derrotas y un empate.Los Pumas se midieron con el seleccionado del "Dragón" en Cardiff en 13 oportunidades, con tres victorias, ocho derrotas y un empate.

Estas son las formaciones:

Gales: Gareth Thomas, Ken Owens y Lewis; Will Rowlands y Adam Beard; Lydiate, Justin Tipuric (capitán) y Taulupe Faletau; Tomos Williams y Anscombe; Rio Dyer, Nick Tompkins, George North y Cuthbert; Louis Rees-Zammit. Entrenador Wayne Pivac.

Argentina: Juan Cruz Mallía; Mateo Carreras, Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Pablo Matera (capitán) Marcos Kremer y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Agustín Creevy y Thomas Gallo. Entrenador: Michael Cheika.

Árbitro: Damon Murphy (Australia).