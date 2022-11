Por Obras Menores, nuevamente hubo fuertes cruces entre los concejales

El pedido del Ejecutivo municipal para que el Cuerpo legislativo autorice las adecuaciones presupuestarias que permitan la utilización de los recursos asignados a la ciudad mediante el Fondo de Obras Menores del año 2021 y del 2022, disparó una nueva discusión entre los concejales oficialistas del PJ y el arco opositor de Juntos por el Cambio y el PDP.

Para entender el origen del entuerto se debe tener en cuenta que de las partidas que le corresponden a cada localidad por Obras Menores, se puede afectar el 50% a los gastos corrientes de la gestión y el resto tiene que ser destinado a la adquisición de bienes o la ejecución de obras.

La mitad de las partidas correspondientes a gastos corrientes de los años 2020 y 2021 fueron utilizadas y rendidas a la Provincia y ahora el Ejecutivo solicita al Concejo la autorización para hacerse del Fondo correspondiente al año en curso.

En este punto no existen objeciones, las que sí surgen con fuerza cuando de lo que se trata es de la forma en la que el Ejecutivo administró los dineros para la compra de bienes o realización de trabajos porque, hasta la fecha, todavía no se pudo completar la rendición del 2020 y, como consecuencia de ello, están trabados los fondos del 2021 y del 2022 con la desvalorización que eso conlleva, por el proceso inflacionario que afecta la economía del país.

En ese marco, en la reunión del martes, se reprochó al Ejecutivo la demora de meses en tener lista la documentación que, previo a los llamados a licitación, debían ser visadas por la Provincia para la liberación de los recursos.

Desde la oposición se sostiene que dicha dilación, en 2020, provocó que de 12 maquinarias pesadas solo su pudieron comprar 5. Quedó un remanente con el que hace días se compró un camión, pero la papelería de la operación no llega al Municipio y eso provoca que no se termine de rendir Obras Menores 2020.

Desde el oficialismo, niegan rotundamente que hubiera negligencia y que las licitaciones se fueron cayendo por la falta oferta de los equipos buscados, como consecuencia de la situación económica. A este argumento, la oposición le contesta que no se entiende por qué se siguió intentando adquirir, mediante licitaciones, algo que no se consigue en el mercado.

Con este contexto en la víspera, el tema volvió al debate por las dos ordenanzas enviadas por el Ejecutivo y los ánimos se encendieron.



CONTRAPUNTO

Luego de que el concejal, Martín Racca (PJ) expuso a favor de ambos proyectos, el edil Lisandro Mársico (PDP) retomó los cuestionamientos de tres días atrás y señaló que seguía sin entender “que si el problema estaba ya en el 2020 porque insistieron con las licitaciones para comprar esas máquinas en 2021 y no con obras del tipo cordón cuneta, pavimento”. ¿Para que siguieron pidiendo máquinas sabiendo que no hay y el resultado fue que las licitaciones se siguieron declarando desiertas”, enfatizó el opositor.

El peronista Juan Senn le respondió que la decisión obedeció a prioridades de ese momento. “Lo que planteas es un criterio tuyo, personal, pero en la planificación que hace el Ejecutivo, atendiendo a la magnitud de obras pública, y al pedido de renovación del parque automotor del Municipio, fueron las necesidades a resolver. Esa era la prioridad, algunas quedaron desiertas y otras se adquirieron”, dijo.

No conforme con la explicación, el pedepista, disparó: “La cuestión es que de 12 máquinas que querían, terminan pidiendo un minibús. Entiendo las necesidades y también el criterio, pero si me hace falta ‘esto’, pero lo pido y sé que no hay en el mercado y me tumba toda la rendición, lo que pregunto es ¿por qué no se cambió por algo que sea factible conseguir?”.

Senn fue directo y le dijo que “hablaba con el diario del lunes” y Mársico le replicó que “con el criterio que adoptó el Ejecutivo todavía no se puede rendir Obras Menores del 2020 y no le giran los fondos de los años siguientes”.

El hombre del PRO en el Concejo, Ceferino Mondino, arrancó diciendo que pretendía sumar al debate, pero terminó tensando más el ambiente. “Comparto que son criterios, pero esto es como en muchos otros órdenes porque toman una decisión y después no pueden medir el impacto que tiene”, indicó, para luego disparar: “Hablan tanto de planificación, pero después terminan haciendo todo al voleo”.

“Vuelvo a lo anterior, para qué licitan maquinaria pesada sabiendo que en toda la Argentina no hay. ¿Para qué la Secretaría de Hacienda licita para comprar algo que no existe por más que se lo piden de más arriba o de otra área?”, interrogó Mondino.

Senn, redobló la defensa de lo actuado por el Gobierno y le recordó a Mondino que “los criterios se fijan cuando se vota el presupuesto y las ordenanzas en las que hacemos modificaciones (redireccionamientos de partidas), cuando tratemos el presupuestos del año 2023, podes llevar los tuyos ahí”.

La escalada terminó ahí, y el Cuerpo siguió con el orden del día en la Comisión del viernes, un día inusual para este tipo de encuentros que tiene su motivo: el lunes y martes no habrá actividad legislativa ni municipal. El primer día debido a que los municipales celebrarán su día -en realidad es el 8 de noviembre, pero el convenio establece que la jornada no laboral se traslada al segundo lunes de noviembre- y el segundo por el feriado administrativo provincial por la primera fundación de la ciudad de Santa Fe.



NOCTURNIDAD: PIDEN

RESPUESTA AL DEM

Transcurridos los 30 días fijados por la primera minuta de comunicación, de fecha 20-09-2022, que pide al Departamento Ejecutivo Municipal que analice la situación actual de la nocturnidad en la ciudad” y no habiendo recibido respuesta, los autores del proyecto, concejala Brenda Vimo (Frente Juntos) y concejal Ceferino Mondino (PRO-JxC), reiteran la solicitud, aunque en esta oportunidad requieren una “respuesta en forma inmediata”.

La iniciativa tuvo despacho y será aprobado en la sesión de la semana próxima. Entre los fundamentos destacan que “por la cercanía de la llegada del clima propicio para las actividades al aire libre y los eventos sociales, culturales, gastronómicos, es que solicitamos una pronta respuesta al tratamiento de la nocturnidad en nuestra ciudad abarcando los aspectos sociales, económicos y de seguridad”.

Agregan que “las temperaturas más cálidas hacen propicias las actividades masivas al aire libre tanto diurnas como nocturnas lo que lleva a una importante convocatoria de público, en su mayoría jóvenes en diferentes eventos en espacios tanto públicos como privados en la ciudad”.

También apuntan que “las fiestas de graduaciones son eventos multitudinarios y tradicionales donde los alumnos festejan la culminación de un ciclo, también de estos meses venideros” a lo que se sumarán “las despedidas de año, las reuniones entre amigos, compañeros de trabajo son también motivos para los encuentros generando una movida importante en la ciudad”.

Y marcan con suma preocupación que “al estar circulando mayor cantidad de personas por las calles también se incrementa el tránsito de vehículos, y por consiguiente serán mayores los riesgos de accidentes viales”.



CESTOS PARA LA

PLAZA CENTRAL

Por otra minuta, que llegará a la sesión, los concejales del Bloque Juntos por el Cambio, Leonardo Viotti, Germán Bottero, Miguel Detéfanis, Ceferino Mondino y María Alejandra Sagardoy solicitan al DEM que “proceda a reforzar y distribuir mejor la cantidad de cestos de residuos en la Plaza 25 de Mayo, evaluando también la posibilidad de que sean para reciclaje y clasificación, con el fin de disponer del equipamiento adecuado para la correcta gestión de los residuos que producimos durante el disfrute del espacio público”.

Apoyan su inquietud en que es “un espacio altamente concurrido por los rafaelinos para realizar diversas actividades, entre ellas, recreativas, culturales y los fines de semana convoca a feriantes, lo que hace aumentar el número de concurrentes en la plaza” y “hemos notado que la cantidad de cestos de residuos es escasa”.



MÁS SEGURIDAD

EN LA TERMINAL

Una tercera minuta de comunicación, en este caso del concejal Mársico, pide al Ejecutivo Municipal que “proceda a requerir al concesionario de la Nueva Estación Terminal de Ómnibus, con el fin de reforzar la presencia de personal de seguridad los días sábados y domingos entre las 0:00 horas y las 8.00 de la mañana”.

Argumenta el concejal que “en los momentos señalados, personas que salen o arriban a la Estación Terminal de Ómnibus, ocasionan disturbios, que generan temor y preocupación no solo en las personas que se encuentran en el lugar sino en las que se encuentran cumpliendo diferentes tareas en el lugar”.