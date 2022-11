Arena y Agosto fueron citados por Diputados

La Cámara de Diputados de la provincia resolvió en la sesión de ayer convocar para el miércoles próximo a la ministra de Gobierno, Celia Arena, y al secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, para que brinden detalles sobre el proceso que definió las ternas de candidatos para ocupar cargos en juzgados comunitarios. Fue luego de una denuncia de sectores del radicalismo en las que se advirtió sobre un supuesto acuerdo entre el Gobierno y el socialismo para proponer candidatos que no habían sido los mejores calificados.

Además, se citó al ministro de Economía, Walter Agosto, para que asista a la comisión de Presupuesto con el objetivo de dar mayor información sobre el proyecto de presupuesto 2023, que ya cuenta con media sanción del Senado santafesino.

De acuerdo a las resoluciones, que fueron aprobadas por unanimidad, Arena y Somaglia deberán presentante ante los diputados de la Comisión de Labor Parlamentaria a partir de las 16 del miércoles, en tanto que Agosto fue convocado para las 11 del mismo día, en la comisión de Presupuesto

El diputado radical, Fabián Palo Oliver, consideró durante la sesión que el proceso para designar 36 jueces comunales “está viciado y es de nulidad absoluta” al tiempo que cuestionó el rol del gobernador, Omar Perotti e incluso de los integrantes del Consejo de la Magistratura de la Provincia. En tal sentido, el legislador reiteró que se registraron irregularidades en las tres etapas del concurso y que la Comisión de Acuerdos ya recibió 14 ó 15 impugnaciones.

Sin medias tintas, Oliver denunció que en el proceso se priorizó el “acomodo político” por sobre la idoneidad de los concursantes a ocupar los juzgados de faltas menores. Al respecto, indicó que hay casos de abogados y abogadas que si bien concluyeron el concurso con una puntuación alta no fueron incluidos en la terna. “Hasta dónde vamos a llenarnos la boca diciendo que la Justicia debe mejorar si después metemos mano en los concursos del Consejo de la Magistratura”, sostuvo Palo Oliver

Por su parte, Juan Cruz Cándido (del sector Evolución), también puso bajo sospecha la transparencia del proceso de selección. “De los 36 pliegos enviados, sólo siete respetaron el orden de mérito, por lo que hay 21 casos que no sabemos por qué se propusieron”, alertó. El legislador fue uno de los que, la semana pasada, responsabilizó al Partido Socialista (PS), de haber pactado con el gobernador Perotti para colocar a sus militantes en los juzgados vacantes, tal como publicó este Diario.