Siete hinchas detenidos por dañar autos y portar drogas

En horas de la tardecita del miércoles, cuando hinchas del Club Ben Hur se dirigían a Barrio Italia, más precisamente al estadio "Agustín Giuliani" del Club Argentino Quilmes donde se disputaría la final de la Supercopa Departamento Castellanos de la Liga Rafaelina de Fútbol, protagonizaron incidentes en la previa, al hacer paso por el Estadio Monumental de barrio Alberdi.

Al llegar al bar del Club Atlético, en la esquina que conforman calles Urquiza y Dentesano, y poco después en el quiosco ubicado a una cuadra en Urquiza y Primera Junta, los hinchas de Ben Hur protagonizaron algunos altercados y daños que se viralizaron más tarde a través de las redes sociales.

Posteriormente a esto, los mismos hinchas mencionados siguieron su camino hacia la cancha de Quilmes en barrio Italia. Ya sobre este punto, la dirigencia del "Lobo" manifestó ayer que "quienes participaron de estos hechos, no representan los valores de nuestra Institución. Lo que tendría que ser una fiesta no lo fue".

Mientras se jugaba la final en la cancha de Quilmes entre este club y Ben Hur el miércoles por la noche, un grupo de personas que podrían ser de Atlético -quizás en represalia de lo anterior- se dirigieron a barrio Ilolay donde provocaron daños en 4 autos de jugadores y dirigentes que se encontraban estacionados sobre calle Ituzaingó. No solo eso, sino que además intentaron prender fuego a la puerta del vestuario local con kerosene, pero por suerte no prosperó este ataque según indicaron desde el club Ben Hur.



En ese clima, finalizado el encuentro, cuando el plantel del "Lobo" ya estaba de regreso en la sede del Club, un grupo de personas que "podrían ser hinchas de Atlético", estuvieron muy cerca de enfrentarse con simpatizantes de Ben Hur que todavía estaban en la institución. Esto habría ocasionado la intervención policial a los fines de dispersar a los beligerantes.

En este último enfrentamiento también hubo roturas de vehículos que estaban en el ingreso a la pileta de Ben Hur sobre la avenida Williner. "También repudiamos los daños ocasionados en los autos que se encontraban en las inmediaciones del Estadio 'Néstor Zenklusen'. ¡Basta de violencia!" expresaron ayer dirigentes del Club de barrio Ilolay.



Ya en la madrugada de ayer, en la esquina que conforman Av. Luis Fanti y calle Colón, efectivos de Agrupación Cuerpos aprehendieron a siete individuos, de 26, 29, 31, 33 y 41 años que habrían participado de los hechos en inmediaciones del estadio del Club Ben Hur.

Los siete arrestados serían quienes causaron los destrozos en los vehículos estacionados en el ingreso a la pileta de Ben Hur, los cuales serían propiedad de jugadores y de vecinos del lugar. Además, provocaron daños en la vereda de Av. Williner y calle Colón, rompiendo una buena cantidad de baldosas.

Los aprehendidos fueron trasladados a sede de la Comisaría Seccional 2ª, por motivos de jurisdicción. Puesto en conocimiento de la situación, el Fiscal de turno ordenó la detención de los implicados, y su remisión a Alcaidía acusados del delito de "Daño".



Además se secuestró el vehículo en el que se movilizaban, tratándose de una Renault Traffic en regular estado de conservación, que quedó depositada a cargo del Juzgado Federal de Rafaela, por infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737.

Por lo dicho, se concretó el secuestro de sustancias prohibidas tratándose de 1/4 de ladrillo de marihuana y picadura del mismo vegetal, por así haberlo dispuesto el Fiscal Federal de Rafaela.

Los siete sujetos detenidos fueron identificados como Diego Jeremías T., de 35 años, domiciliado en calle Chacabuco; Marcelo Agustín D., de 26 años, domiciliado en calle Las Heras; Angel Roberto N., de 42 años, domiciliado en Av. Antonio Podio; Franco Emiliano G.. de 29 años, domiciliado en calle Reconquista; Milton A. de 31 años, domiciliado en calle España de la localidad de Casilda; Juan Gabriel A. de 33 años, domiciliado en calle Rubén Darío; y Mauricio M. de 33 años, domiciliado en calle Almafuerte de esta ciudad.