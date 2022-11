Fernández se reunió con Macron en París

Por Sofía Rojas



(París, Francia). - El presidente Alberto Fernández mantuvo ayer una nueva bilateral con su par de Francia, Emmanuel Macron, que tuvo entre los principales temas el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, la situación de Venezuela, la integración regional tras el triunfo de Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil y el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

En lo que fue la séptima reunión entre ambos, Macron tomó primero la palabra para reiterar sus lamentos luego del intento de asesinato de la vicepresidenta. "Esperamos que la justicia avance y profundice la investigación", respondió el mandatario argentino con las miras puestas en la jueza María Eugenia Capuchetti, e insistió en que los ataques responden a los discursos de odio de un sector que logran calar en la sociedad.

Tras el intercambio sobre el intento de magnicidio, Macron y Fernández destacaron el triunfo de Lula da Silva en Brasil y cruzaron opiniones sobre la integración regional que significaba su futura asunción. En la misma línea, resaltaron las posibilidades de cooperación para cambiar las lógicas en el continente Latinoamericano.

El jefe de Estado francés se mostró curioso sobre la situación económica y social del país, y se puso a disposición para cooperar con la región. Fernández le planteó analizar las sobrecargas aplicadas por los organismos internacionales de crédito no solo en la Argentina sino en distintos naciones como Ucrania, y Macron se comprometió a revisar el tema. La situación de Venezuela y la guerra en Ucrania fueron dos de los temas centrales de la bilateral.

Macron admitió tener coincidencias con la postura planteada por Fernández y por Andrés Manuel López Obrador, jefe de Estado de México, de rechazar el castigo a la región, y en cambio, acompañar en el proceso democrático para garantizar su transparencia.

No es la primera vez que el Presidente plantea su postura de "no convertir a Venezuela en la nueva Cuba", y que se manifiesta en contra de los bloques de las economías, pero está vez, logró que el líder francés le garantizara continuar de conjunto en esa línea.

El mandatario mantiene diálogos cotidianos para avanzar en el tema con Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de la administración de Joe Biden, supo NA de fuentes oficiales. Tras la guerra en Ucrania, el petróleo en la región venezolana se ha vuelto blanco de todas las miradas.

En la previa a la entrevista, ambos jefes de Estado brindaron declaraciones a la prensa en las afueras del Palacio Eliseo.

"Con el presidente Macron nos une una mirada común sobre los problemas que el mundo atraviesa, no solo el problema de la guerra, que es un tema que nos preocupa, nos convoca, nos obliga a encontrar soluciones. El presidente ha sabido escucharme cuando le dije que la guerra repercutía muy negativamente en le hemisferio sur y la verdad es que hizo mucho para que el G7 escuche nuestra visión sobre las consecuencias de esa guerra", reiteró el jefe de Estado, quien fue invitado por su par a participar del Foro de París por la Paz que tendrá lugar el 11 y 12 de noviembre.

A su lado, y tras un gran abrazo, el líder de Francia expuso: "Evocamos muchos temas en la bilateral y luego trabajaremos sobre el tema de la protección de la infancia en las redes sociales, un tema que nos importa mucho, y por supuesto que nos encontraremos en el G20 la semana próxima para hablar de la guerra en Ucrania, la situación con Rusia, el tema climático, el impacto en los países mas pobres, la fractura a nivel internacional".

El mandatario argentino llegó a París a las 10.10 (hora argentina) junto a una reducida comitiva que lo acompañó rumbo al Hotel Regina, en el que se aloja, donde compartió un almuerzo breve con el canciller Santiago Cafiero en el bar del hotel. (NA)