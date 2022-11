"La Ruta 70 va teniendo la jerarquía que se merece", destacó Castellano

El Gobierno de la Provincia realizó este jueves, en las instalaciones del CRAR, la apertura de sobres con ofertas correspondientes a la Licitación Pública para ejecutar las obras para la duplicación de la calzada de la Ruta Provincial N° 70, con un presupuesto que alcanza los $ 717 millones. Participaron del acto el intendente Luis Castellano; la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia, Silvina Frana; el senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo; el administrador general de la Dirección provincial de Vialidad, Oscar Ceschi; el ministro de Gestión Pública de la Provincia, Marcos Corach; el asesor ministerial de Vialidad Provincial, Daniel Ricotti; presidentes comunales de distintas localidades del Departamento; autoridades de Vialidad Provincial, de la cooperativa Guillermo Lehmann, de la Sociedad Rural, del CRAR; la presidenta de la Federación de Entidades Vecinales, Valeria Gutierrez; frentistas del sector, entre otros.

El intendente Luis Castellano explicó que "el sector oeste de la ciudad, específicamente la Ruta 70, tiene históricamente serios inconvenientes para su desarrollo. Es una zona baja. Es prácticamente un plato horizontal en donde gota que cae, gota que no escurre para ningún lado. Y por el lado de la conectividad, es una de las obras más reclamadas durante mucho tiempo, no solamente por el senador, por quien les habla y muchos presidentes y presidentas comunales, sino también por muchos productores”.



MÁS SUELO INDUSTRIAL

"La Ruta 70 va teniendo la jerarquía que se merece, no solamente en la ciudad, sino en la región. Pero en forma conexa, también tendremos la posibilidad, a partir de los desagües, que esta obra brinde la habilitación de más suelo industrial, que es otro de los grandes problemas que tenemos en la ciudad; empresas que tienen que ver, fundamentalmente, con la producción y la logística de poder mudarse y trasladarse a sectores en donde puedan crecer y desarrollar su actividad”.

Castellano agregó que “por consiguiente, esta obra nos va a permitir también ganar en los dos frentes, tanto en el frente sur como en el norte, la posibilidad de suelo industrial y productivo”.



EQUILIBRAR LA PROVINCIA

La ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, valoró que "la transformación de esta vía claramente va ser un antes y un después. Esto no es un hecho aislado, sino la decisión política de un Gobernador que mira a la provincia desde su integridad. Las rutas transversales son un faro de esta gestión; un faro que pretende una comunicación en forma segura, moderna, la generación de la infraestructura indispensable para la producción, el desarrollo, el empleo. Todos estos días tuvimos muchas licitaciones, con inversiones que no todos los gobiernos deciden hacer. Con inversiones en lugares donde seguramente no hay tantos votos, pero sí una necesidad concreta de equilibrar una provincia, de transformar realidades, de cumplir con otro objetivo de gestión que es el arraigo, generar las condiciones en toda la provincia para que la gente tenga las posibilidades de quedarse a vivir donde nació si lo quiere hacer, y pueda crecer y desarrollarse como en cualquier lugar de la provincia”, agregó.



FORTALECER LAS

CONECTIVIDADES

A su turno, el senador provincial Alcides Calvo remarcó: "Hay que reconocer la fuerte decisión política de este Gobierno provincial de fortalecer las conectividades, no solamente terrestre, sino también a través de lo que es internet. Son decisiones de gobiernos que ponen el territorio por encima de si hay o no una gran población. Esta obra en particular va a beneficiar a tres departamentos de la provincia: La Capital, Las Colinas y Castellanos". Calvo continuó expresando que "son obras que tienen presente y futuro en consonancia con lo que siempre ha planteado Omar Perotti: poder conseguir rutas transversales que nos permitan que la provincia de Santa Fe sea un verdadero corredor productivo".



DETALLES TÉCNICOS

El administrador general de Vialidad, Oscar Ceschi, brindó los detalles técnicos de la obra: “Es una pavimentación de hormigón de 900 metros, donde se da una ampliación de los carriles existentes. Se construirán rotondas de dos carriles de circulación por sentido, isleta del giro, cantero central, adecuación del sistema lumínico, desagües pluviales, calle colectora de ambos lados, garita de transporte público, vereda de uso compartido para peatones y ciclistas, y señalización horizontal y vertical". Ceschi aclaró que "no es una obra simple de hacer como una ruta de hormigón, sino que tiene todas las condiciones que debe tener para una obra urbana, porque si bien es la Ruta 70, luego se transforma en una avenida”. Daniel Ricotti, asesor ministerial de Vialidad Provincial, destacó la importancia del trabajo coordinado entre los Gobiernos provincial y local: “Aquí hubo un trabajo conjunto, mancomunado entre los proyectistas de la Dirección Provincial de Vialidad y los excelentes que tiene la Municipalidad de Rafaela. Cuando uno trabaja en línea, hablando con cada uno de los vecinos, se consigue un resultado que lo voy a calificar como excelente. Creo que se han podido incluir todas las necesidades que estuvieron planteadas, y sorteando una problemática muy grande de la zona que es el escurrimiento hídrico. Agradecer al gobernador de la provincia que tuvo la decisión de dejarnos trabajar tranquilamente y que cuando presentamos la obra, el proyecto y el presupuesto, enseguida lo priorizó. Este proyecto surge en el 2002 cuando se empezó a trabajar en la Variante de Rafaela y cómo iban a quedar los ingresos. Quedó 12 años olvidado, se retomó y hoy está prácticamente terminado”.



LAS COSAS EN SU LUGAR

Finalmente, el ministro de Gestión Pública de la Provincia, Marcos Corach, aseguró: “Desde la Provincia entendimos que la ciudad y la zona habían sido relegadas por una u otra cuestión. Entonces, se tomó la decisión de poner las cosas en su lugar; la decisión de que todo lo que la región le ha aportado históricamente a la provincia de Santa Fe, hoy podemos decir que está volviendo. Podemos decir que en la ciudad Rafaela, estamos haciendo obras importantes que, por alguna razón, no se habían hecho". Asimismo, enumeró las obras que se están desarrollando actualmente: "Nosotros decidimos sembrar, hacer las obras, como el entubado de calle Tucumán; el canal Sur; el Centro de Monitoreo, que lo estamos remodelando y haciendo a nuevo, equipando; avenida Luis Fanti; cloacas; el acueducto. ¿Cuántos años hemos hablado del Acueducto a Rafaela? Vamos a lograr terminar esa obra, y Rafaela va a poder contar con agua para todos los barrios, con lo que significa para el desarrollo de una ciudad como Rafaela, que va creciendo permanentemente”. "Si hoy nosotros podemos hacer estas obras, estas inversiones, es porque tenemos con qué pagarlas. No nos estamos endeudando. No estamos tomando créditos para adelante. Fue todo un trabajo de austeridad administrativa, de una administración prolija. Y hoy podemos estar cumpliendo con la palabra comprometida”, concluyó.