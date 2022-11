Rossetto destacó los cambios en la Ley 5110

La Legislatura de la Provincia sancionó recientemente la modificación de la Ley 5110, incorporando una nueva mirada sobre la asistencia social. Desde su creación, la Caja de Pensiones Sociales otorga un beneficio a aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, es decir, a quienes no llegan a cubrir sus necesidades básicas. A partir de ahora, con la modificación de algunos artículos se incorpora un nuevo universo de beneficiarios, remarcó el director Provincial de la Caja de Pensiones Sociales 5110, José Luis Rossetto.

"La reforma de la ley 5110 consiste en transformar la Caja de Pensiones Sociales de la provincia de Santa Fe. Nuestra ley de pensiones no contributivas de la provincia de Santa Fe es de 1942 lo que requería una necesaria adecuación y ampliación de los distintos escenarios sociales que se fueron sucediendo a través de aquel momento en que se aprobó esta ley", expresó el funcionario. "Esta reforma se trabajó con la gente de la Secretaría de Igualdad y Género, hoy Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia, para ampliar los derechos y también generar una herramienta para estos casos sociales", agregó Rosetto.

En este marco, con la modificación de la Ley sancionada en el Senado a principios de octubre -en septiembre había sido aprobada en Diputados-, ahora pueden recibir el beneficio:

- toda persona mayor de 60 años que esté en situación de vulnerabilidad social;

- niños y adolescentes con situación de vulnerabilidad social en el grupo familiar conviviente;

- mayores de dieciocho años y menores de veinticinco años que se encuentren cursando estudios o preparación profesional de un arte u oficio;

- personas con alteración funcional permanente, física o mental, igual o mayor al 66%, que en relación a su edad y medio social, implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral;

- los mayores de cincuenta y cinco años con discapacidad del cuarenta por ciento;

- quienes hayan sido trasplantadas o tengan indicación médica de trasplante y se hallen en lista de espera

- personas travestis, transexuales y transgénero mayores de treinta y cinco años de edad que hayan procedido o no a la rectificación registral del sexo, nombre de pila e imagen que se encuentren en vulnerabilidad social.

- víctimas de un delito cuando del hecho derive la incapacidad total o parcial y permanente para trabajar, y siempre que la persona no sea declarada como autora, coautora o cómplice del hecho delictivo;

La reforma también incluye la asistencia con carácter temporal por el plazo de un año y con posibilidad de renovación conforme el criterio de la Autoridad de Aplicación, a personas víctimas de violencia de género.

Quienes deseen obtener más información sobre los alcances de este beneficio, deben dirigirse a la oficina de la Caja de Pensiones Sociales 5110 ubicada en Avda. Lehmann 583, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 hs..