"Influencer" preso por estafar con criptomonedas a empresario local

Un hombre de 25 años -proveniente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- que es investigado por estafar a un empresario de Rafaela con operaciones en criptomonedas por un total de 332.923,17 dólares, quedó en prisión preventiva según lo dispuesto por el Poder Judicial de esta ciudad, en un caso que ya alcanzó repercusiones en los medios nacionales.

La medida cautelar fue solicitada por la Unidad Fiscal Rafaela y ordenada por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cristina Fortunato, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales rafaelinos días atrás.

“La magistrada entendió que había riesgos procesales y resolvió cautelar el proceso sin plazos con la privación de la libertad del imputado, tal como lo habíamos solicitado desde la Fiscalía”, valoró el fiscal de la causa.



ROBO DE

CLAVES

El imputado, cuyo nombre es Martín Eduardo Lazarte De Lieto -según publicó la agencia Télam- es un reconocido "influencer" en materia de criptomonedas, y en ese carácter entabló una relación de confianza con la víctima y le brindó asesoramiento para la compra de criptomonedas del tipo USDT.

“En junio de este año, dos representantes de la víctima se reunieron con el imputado en un departamento ubicado en Puerto Madero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, indicó el funcionario del MPA local.

Según relató, “el investigado les vendió a 200 dólares un dispositivo Ledger (token), que garantiza el acceso exclusivo y el control absoluto de una wallet (billetera virtual), a fin de que el propietario administre los fondos de forma segura”.

“En una clara maniobra de engaño por abuso de confianza, al configurar el dispositivo, el imputado extrajo la denominada "clave semilla"”, explicó el fiscal. “De esta manera, se aseguró poder ingresar a la billetera virtual sin la autorización de su propietario y sin utilizar la 'clave token'”.



DINERO

TRANSFERIDO

El fiscal del MPA afirmó que “el empresario estafado estaba convencido de que tenía el manejo absoluto y exclusivo de la billetera adquirida y efectuó operaciones financieras a través de ella”.

Sin embargo, “el jueves 4 de agosto de este año, el imputado accedió sin autorización a la wallet de la víctima y sustrajo el saldo de 332.923,17 dólares que había disponible”, indicó.

“Transfirió el dinero a otras billeteras virtuales, entre ellas, a una de la que es titular en la plataforma Binance, a la que ingresó 172.853,97 USDT”, puntualizó.

"La estafa -continuó- se configuró justamente porque revistió la suficiente entidad para engañar a la víctima y causarle un perjuicio económico”.



CONGELAMIENTO

DE ACTIVOS

El funcionario de la Unidad Fiscal Rafaela destacó que “tras recibir la denuncia y corroborar la existencia de dinero en la billetera de Binance a nombre del imputado, desde la Fiscalía solicitamos el congelamiento de esos fondos”.

En tal sentido, señaló que “en ese momento, la cuenta poseía una cifra aproximada a 120.000 USDT, y la medida logró efectivizarse por alrededor de 100.000 USDT”.

“Luego se advirtió que, mediante la red social Twitter, el imputado se quejó de que no funcionaba la aplicación de Binance”, expuso el fiscal. “Ante la previsión de que el investigado podía llegar a salir del país, enviamos un oficio a Migraciones y, efectivamente, el hombre investigado fue detenido mientras intentaba viajar a la ciudad uruguaya de Montevideo”.



PRISIÓN PREVENTIVA

Y RIESGO DE FUGA

“La jueza [Cristina Fortunato] -continuó la parte acusatoria- manifestó que las evidencias presentadas por el MPA son suficientes para acreditar la materialidad del ilícito y la probable autoría por parte el imputado”.

Asimismo, explicitó que “si bien al imputado se le atribuyó la figura de estafa genérica -cuya escala penal mínima admite la modalidad condicional en caso de condena-, la magistrada consideró el perjuicio económico causado y el modo de consumación del hecho y sostuvo que la pena en expectativa es de cumplimiento efectivo”.

El representante del MPA también se refirió a que “la jueza planteó la existencia de peligros procesales, dado que la maniobra fraudulenta que se le endilgó al imputado se caracteriza por el anonimato, la descentralización y la desregulación”.

Al respecto, desde la Fiscalía se agregó que, “ya que las operaciones con criptomonedas están fuera de los ‘radares’ estatales, no es posible saber con certeza cuál es la verdadera situación patrimonial" de Martín Eduardo Lazarte De Lieto -tal fue la identidad publicada por Télam-.

Por último, el fiscal informó que “la magistrada contempló que el imputado intentó viajar al extranjero al notar que no podía utilizar la billetera a la que transfirió parte del dinero de la víctima, lo que da cuenta del riesgo de fuga”.



CALIFICACIÓN

PENAL

Al hombre de 25 años investigado se le atribuyó la autoría del delito de "estafa".